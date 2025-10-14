Η SpaceX πραγματοποίησε την 11η δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου Starship

Το γιγαντιαίο Starship της SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά καθοριστικών δοκιμών, πραγματοποιώντας την 11η δοκιμαστική πτήση του.

Μετά από όχι μία, ούτε δύο αλλά έντεκα φορές, η SpaceX πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμαστική αποστολή του Starship, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνεχίζοντας το φιλόδοξο πλάνο του Ίλον Μασκ για εμπορικές πτήσεις γύρω από τον πλανήτη και μελλοντικές αποστολές στο Διάστημα.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας από το νότιο άκρο του Τέξας, με στόχο – όπως και σε προηγούμενες δοκιμές– να διανύσει σχεδόν τη μισή περίμετρο της Γης και να απελευθερώσει εικονικούς δορυφόρους. Ο προωθητικός ενισχυτής ήταν προγραμματισμένος να αποκολληθεί και να πέσει στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το διαστημικό σκάφος θα άγγιζε τα όρια του διαστήματος πριν εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα και καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο τεράστιος πύραυλος Starship της SpaceX απογειώνεται για μια δοκιμαστική πτήση από τη Starbase στο Boca Chica του Τέξας 2025 Eric Gay/AP Photo

Η εκτόξευση εντάσσεται στο χρονοδιάγραμμα επιτάχυνσης των δοκιμών, με τη SpaceX να στοχεύει σε ολοένα και πιο σύνθετες αποστολές, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη χρήση του Starship σε μελλοντικές διαστημικές επιχειρήσεις, από δορυφορικές μεταφορές μέχρι επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Ο τεράστιος πύραυλος Starship της SpaceX απογειώνεται για μια δοκιμαστική πτήση από τη Starbase στο Boca Chica του Τέξας 2025 Eric Gay/AP Photo

Η στιγμή της εκτόξευσης:

Η προηγούμενη δοκιμαστική πτήση, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο — η πρώτη επιτυχημένη μετά από μια σειρά εκρηκτικών αποτυχιών — ακολούθησε παρόμοια τροχιά και στόχους. Αυτή τη φορά, όμως, η SpaceX ενσωμάτωσε πιο σύνθετους ελιγμούς, κυρίως για το διαστημικό σκάφος. Στο πλάνο περιλαμβανόταν μια σειρά δοκιμών κατά την επανείσοδο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, λειτουργώντας ως “πρόβα τζενεράλε” για μελλοντικές προσγειώσεις πίσω στο σημείο εκτόξευσης.

Όπως και τις προηγούμενες φορές, το Starship μετέφερε οκτώ εικονικούς δορυφόρους που μιμούνταν τους Starlinks της SpaceX. Η πτήση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο από μία ώρα, με αφετηρία το Starbase κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

SpaceX's mega rocket Starship makes a test flight from Starbase, Texas, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Eric Gay) 2025 Eric Gay/AP Photo

Η SpaceX τροποποιεί τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ για να φιλοξενήσει τα Starships, εκτός από τους πολύ μικρότερους πυραύλους Falcon που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αστροναυτών και προμηθειών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για λογαριασμό της NASA.