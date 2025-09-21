Η στιγμή που κατεδαφίζεται πυρηνικός πύργος ψύξης – Εντυπωσιακό βίντεο

Μέσα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα κατέρρευσε ένας από τους τεράστιους πύργους ψύξης του εγκαταλελειμμένου πυρηνικού σταθμού Hartsville στο Τενεσί.

Η Αρχή της Κοιλάδας του Τενεσί (TVA), ο μεγαλύτερος δημόσιος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, κατεδάφισε έναν από τους τεράστιους πύργους ψύξης του εγκαταλελειμμένου πυρηνικού σταθμού Hartsville, με την ελεγχόμενη έκρηξη να καταγράφεται σε ένα θεαματικό slow motion βίντεο.

Η κατασκευή του εργοστασίου είχε διακοπεί τη δεκαετία του 1980, προτού παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, με την περιοχή να παραμένει αδρανής για δεκαετίες.

Ο πύργος ύψους 165 μέτρων κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί χώρος για μελλοντικά έργα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της TVA.

Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους στο BBC, για την κατεδάφιση χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 400 κιλά εκρηκτικών και η όλη διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Δείτε τη στιγμή της κατεδάφισης: