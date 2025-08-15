Η θερμή χειραψία Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας βρίσκονται πλέον Τραμπ και Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία κατά την άφιξή τους.

Λίγα λεπτά μετά τις 10:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέφθασαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος για την Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη που τους μετέφεραν προσγειώθηκαν με μικρή διαφορά ώρα και οι δύο ηγέτες, αφού αποβιβάστηκαν περπάτησαν πάνω στο κόκκινο χαλί που έχει στρωθεί γι’ αυτούς, ξεκινώντας από κάθε αεροπλάνο έως την μέση της διαδρομής.

Έπειτα αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία, ενώ ακολούθησαν εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις και χαμόγελα.