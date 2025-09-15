“Ήμουν εγώ”, παραδέχτηκε στο Discord ο Τάιλερ Ρόμπινσον μετά τη δολοφονία του Κερκ

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του σε διαδικτυακή συνομιλία στο Discord, λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φέρεται να παραδέχτηκε το έγκλημα που διέπραξε σε συνομιλία στο διαδικτυακό φόρουμ Discord, λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνομιλία και screenshots που έλαβε η The Washington Post.

«Γεια παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», αναφέρεται σε μήνυμα από λογαριασμό που φέρεται να ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, στην πλατφόρμα Discord. «Ήμουν εγώ στο UVU χθες. Συγνώμη για όλα αυτά».

Το μήνυμα στάλθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9), περίπου δύο ώρες πριν η αστυνομία ανακοινώσει ότι ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στις αρχές.

Ένα μέλος της ομάδας συνομιλίας μοιράστηκε την εικόνα της συνομιλίας με την WP και επιβεβαίωσε ότι προερχόταν από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον. Το άτομο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας και λόγω φόβου παρενόχλησης.

Το Discord παρείχε αντίγραφο του μηνύματος με την παραδοχή στις αρχές, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την αλληλογραφία της εταιρείας. Το άτομο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε την εξουσιοδότηση να συζητήσει δημοσίως τις λεπτομέρειες της έρευνας.

Το μήνυμα στάλθηκε από τον λογαριασμό του Robinson σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων. Το Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του Robinson στην πλατφόρμα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα μετά από 33 ώρες καταδίωξης, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός από τους πιο γνωστούς ακροδεξιούς ακτιβιστές της χώρας, σε εκδήλωση που πραγματοποιούνταν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε εξομολογηθεί ή υπαινιχθεί ότι είχε διαπράξει το έγκλημα.

Η συνομιλία στο Discord, που κοινοποιήθηκε στην WP, δείχνει τα μέλη της ομάδας να αντιδρούν στη δολοφονία του Κερκ. Η ομάδα αριθμούσε περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το άτομο που παρείχε τα screenshots.