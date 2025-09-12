ΗΠΑ: Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα στο Σικάγο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

Mέλος της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μετανάστη στο Σικάγο ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον αστυνομικών.

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την Παρασκευή έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης είναι νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια. Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.