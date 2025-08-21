ΗΠΑ: Εφετείο ακύρωσε πρόστιμο 500 εκατ. δολαρίων στον Τραμπ για αστική απάτη

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε το πρόστιμο σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων για αστική απάτη κατά του Τραμπ.

Το εφετείο της πολιτείας της Νέας Υόρκης ακύρωσε σήμερα, Πέμπτη 21/08, την ποινή ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για αστική απάτη που επιβλήθηκε στον Τραμπ, κάνοντας λόγο για υπερβολικό πρόστιμο το οποίο «παραβιάζει την Όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η αγωγή κατά του Τραμπ και της εταιρείας του, μαζί με άλλους κατηγορούμενους, κατατέθηκε από τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μανχάταν, Άρθουρ Ένγκορον, τον Φεβρουάριο του 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει συνολικά περίπου 454 εκατομμύρια δολάρια σε ποινές, αφού τον έκρινε υπεύθυνο για επιχειρηματική απάτη.

Ο Ένγκορον διαπίστωσε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, που υπογράφηκαν μεταξύ 2014 και 2021, υπερεκτίμησαν τα περιουσιακά του στοιχεία από 812 εκατομμύρια έως 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τους τόκους, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Τραμπ και σε άλλα στελέχη του Trump Organization, συμπεριλαμβανομένων των γιων του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ– ανέρχεται πλέον σε πάνω από 527 εκατομμύρια δολάρια.

«Ενώ η εντολή ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε το δικαστήριο είναι καλοδιατυπωμένη ώστε να περιορίσει την επιχειρηματική κουλτούρα των κατηγορουμένων, η εντολή επιστροφής κερδών, με την οποία ζητείται από τους κατηγορουμένους να καταβάλουν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, αποτελεί υπερβολικό πρόστιμο που παραβιάζει την Όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψαν οι δικαστές Νταϊάν Τ. Ρένγουικ και Πίτερ Χ. Μούλτον σε μία από τις γνώμες που διαμόρφωσαν την απόφαση του εφετείου.

Ο Ένγκορον είχε επιβάλει επίσης άλλες ποινές, όπως την απαγόρευση στον Τραμπ και στους δύο μεγαλύτερους γιους του να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών για μερικά χρόνια. Αυτές οι διατάξεις είχαν «παγώσει» κατά τη διάρκεια της έφεσης του Τραμπ, ενώ εκείνος κατάφερε να αναστείλει την πληρωμή καταβάλλοντας εγγυητική ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το εφετείο, το οποίο ήταν διχασμένο ως προς την ουσία της αγωγής και το πόρισμα περί απάτης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, απέρριψε το πρόστιμο που είχε επιβάλει ο Ένγκορον στο σύνολό του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό τον δρόμο για έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Πολιτείας, το Court of Appeals. Η έδρα ζήτησε ασυνήθιστα πολύ χρόνο να αποφασίσει, εξετάζοντας την έφεση του Τραμπ για σχεδόν 11 μήνες μετά την ακροαματική διαδικασία του περασμένου φθινοπώρου, ενώ συνήθως οι αποφάσεις εκδίδονται σε διάστημα λίγων εβδομάδων ή μηνών.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, που άσκησε την αγωγή εκ μέρους της Πολιτείας, είχε δηλώσει ότι ο επιχειρηματίας και πολιτικός επιδόθηκε σε «ψεύδη, εξαπάτηση και συγκλονιστική απάτη». Το γραφείο της δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο μετά την απόφαση της Πέμπτης.

Ο Τραμπ και οι συγκατηγορούμενοί του αρνήθηκαν κάθε παρανομία. Σε μια σύντομη δήλωση έξι λεπτών, τον Ιανουάριο του 2024, ο Τραμπ είχε διακηρύξει ότι είναι «αθώος» και πως η υπόθεση ήταν «μια απάτη εναντίον μου». Έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η υπόθεση και η ετυμηγορία ήταν πολιτικές κινήσεις της Τζέιμς και του Ένγκορον, οι οποίοι είναι αμφότεροι Δημοκρατικοί.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τραμπ έχει καλέσει με κλήτευση την Τζέιμς να παραδώσει έγγραφα σχετικά με την αγωγή, στο πλαίσιο έρευνας για το αν παραβίασε τα πολιτικά δικαιώματα του προέδρου. Ο προσωπικός δικηγόρος της Τζέιμς, Άμπε Ντ. Λόουελ, δήλωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης απάτης αποτελεί «το πιο ξεκάθαρο και απεγνωσμένο παράδειγμα αυτής της κυβέρνησης που υλοποιεί την εκστρατεία πολιτικής αντεκδίκησης του προέδρου».