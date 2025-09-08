ΗΠΑ: Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης μέσα σε τρένο – Συνελήφθη ο δράστης

Η Ίρινα Ζαρούτσκα, που είχε ζούσε στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από άγνωστο άνδρα χωρίς καμία αφορμή. Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες σε τρένο της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν μια 23χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Οι αρχές του Charlotte Area Transit System (CATS) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, τα οποία καταγράφουν τη φρικτή επίθεση.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, η Ίρινα Ζαρούτσκα, πρόσφυγας από την Ουκρανία, επιβιβάστηκε στη γραμμή Blue Line και κάθισε σε ένα κάθισμα διαδρόμου, μπροστά από τον ΝτεΚάρλος Μπράουν. Σύμφωνα με το δίκτυο WSOC, η νεαρή φορούσε ακουστικά και δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με τον άνδρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Μπράουν, χωρίς καμία αφορμή, έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη. Στη συνέχεια, οι κάμερες τον κατέγραψαν να απομακρύνεται προς το άλλο άκρο του βαγονιού και να αφαιρεί το φούτερ του, ενώ επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν τη Ζαρούτσκα. Δύο λεπτά αργότερα το τρένο σταμάτησε και η αστυνομία της Σάρλοτ τον συνέλαβε επιτόπου στην αποβάθρα. Ο δράστης κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Μπράουν έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν αλλά και ιστορικό ψυχικών διαταραχών.

Η Ίρινα Ζαρούτσκα είχε φύγει από την πατρίδα της την Ουκρανία, λόγω του πολέμου και ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα, την αδελφή και τον αδελφό της. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια χαρισματική καλλιτέχνιδα, παθιασμένη με τη γλυπτική και το σχεδιασμό ρούχων.

Η δήμαρχος της Σάρλοτ, Βι Λάιλς, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη:

«Το βίντεο της σπαρακτικής επίθεσης που αφαίρεσε τη ζωή της Ίρινα Ζαρούτσκα δόθηκε στη δημοσιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τα ΜΜΕ και τα μέλη της κοινότητας που επέλεξαν να μην αναπαράγουν τις εικόνες, σεβόμενοι την οικογένειά της. Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τους δικούς της ανθρώπους. Όπως κι εσείς, είμαι συντετριμμένη και σκέφτομαι τι σημαίνει πραγματικά ασφάλεια στην πόλη μας. Δεσμεύομαι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύουμε τους κατοίκους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Σάρλοτ θα είναι ένας τόπος όπου όλοι νιώθουν ασφαλείς».