ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν στον πατέρα που δολοφόνησε τις τρεις κόρες του

Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης του Τράβις Ντέκερ, ενός πρώην στρατιώτη που καταζητείται για τον θάνατο των τριών κοριτσιών του, καθώς οι αρχές αναφέρουν πως εντόπισαν λείψανα που πιστεύουν ότι ανήκουν στον ίδιο.

Νεότερα στοιχεία για τη φρικιαστική υπόθεση δολοφονίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στην κεντρική Ουάσιγκτον έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία πιστεύουν ότι ανήκουν στον Τράβις Ντέκερ (Travis Decker), τον πρώην στρατιώτη που καταζητείται για τον θάνατο των παιδιών του.

Η Αστυνομία της Κομητείας Chelan ανέφερε σε δήλωσή της την Πέμπτη ότι επεξεργάζεται τον τόπο του συμβάντος με τη βοήθεια της ομάδας αντιμετώπισης εγκληματικών περιστατικών της Αστυνομίας της Πολιτείας Ουάσινγκτον. Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει ανάλυση DNA, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

“Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η θετική ταυτοποίηση, τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα υπολείμματα ανήκουν στον Τράβις Ντέκερ”, ανέφερε η δήλωση.

Ο 32χρονος Ντέκερ καταζητείται από τις 2 Ιουνίου, όταν ένας αξιωματικός της αστυνομίας βρήκε το φορτηγό του και τα πτώματα των τριών κοριτσιών του – της 9χρονης Paityn Decker, της 8χρονης Evelyn Decker και της 5χρονης Olivia Decker – σε μια κατασκήνωση έξω από το Leavenworth.

Τα κοριτσάκια Paityn, Olivia και Evelyn Decker Courtesy of Whitney Decker via AP, File

ewΤρεις μέρες νωρίτερα, δεν είχε επιστρέψει τα κορίτσια στο σπίτι της μητέρας τους στη Wenatchee, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά του Σιάτλ, μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη.

Ο Travis Caleb Decker Wenatchee Police Department via AP, File

Ο Ντέκερ υπηρέτησε ως πεζικάριος από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2021 και πήρε απόσπαση στο Αφγανιστάν για τέσσερις μήνες το 2014.

Το χρονικό της εξαφάνισης των τριών κοριτσιών

Η μητέρα ανέφερε στην αστυνομία ότι ο Ντέκερ πήρε τα κορίτσια γύρω στις 5 το απόγευμα, αλλά δεν τα είχε επιστρέψει μέχρι τις 8 το βράδυ και το τηλέφωνό του πήγαινε κατευθείαν στο τηλεφωνητή, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ντετέκτιβ ανέφερε ότι η μητέρα “εκφράστηκε με ανησυχία γιατί ο Ντέκερ δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο και… αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα”.

“Αυτό που την ώθησε να μας καλέσει ήταν ότι… άργησε να επιστρέψει τα κορίτσια και δεν την ενημέρωσε ότι θα αργούσε, κάτι που ήταν συνήθης πρακτική του και έτσι αυτό ήταν κάτι ασυνήθιστο”, δήλωσε ο Καπετάνιος Μπράιαν Τσανς.

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Ουάσιγκτον επικοινώνησε για να ζητήσει την έκδοση Amber Alert, αλλά δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια, ανέφερε η αστυνομία του Ουενάτσι. Την επόμενη ημέρα, οι ντετέκτιβ του Ουενάτσι επικοινώνησαν με την αστυνομία με επιπλέον πληροφορίες που οδήγησαν στην έκδοση Συναγερμού για Εξαφανισμένο Άτομο σε Κίνδυνο.

Τα κριτήρια που απουσίαζαν ήταν η υποψία απαγωγής και η άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, δήλωσε ο Κρις Λόφτις, διευθυντής δημόσιων υποθέσεων της πολιτειακής αστυνομίας.

“Σε αυτή την περίπτωση, ήταν ένας γονέας με δικαιώματα επιμέλειας, και τα παιδιά δεν είχαν επιστραφεί στο σπίτι στην ώρα τους. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο και δεν είναι κάτι που να υποδηλώνει αυτομάτως απαγωγή”, είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Ντέκερ, ο γονέας με επιμέλεια που είχε τα παιδιά για επίσκεψη, θα τους έκανε κακό.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η πρώην σύζυγος του Ντέκερ και μητέρα των τριών κοριτσιών, Γουίτνεϊ σε αίτησή της είχε ζητήσει την τροποποίηση του προγραμματισμένου σχεδίου επιμέλειας, λόγω του ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας του είχαν επιδεινωθεί και ότι είχε γίνει όλο και πιο ασταθής. Σύμφωνα με την ίδια, συχνά ζούσε στο φορτηγό του και ζητούσε να περιοριστεί το δικαίωμά του για διανυκτερεύσεις με τα κορίτσια τους, μέχρι να βρει στέγη.