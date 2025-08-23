ΗΠΑ: Νέο μπλόκο στις απειλές Τραμπ να “παγώσει” τη χρηματοδότηση σε πόλεις – καταφύγια μεταναστών

Δικαστής των ΗΠΑ εμπόδισε εκ νέου την κυβέρνηση Τραμπ να παγώσει τη χρηματοδότηση δεκάδων πόλεων, που αρνούνται να υιοθετήσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ εμπόδισε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, που λαμβάνουν δεκάδες πόλεις και κομητείες «καταφύγια», οι οποίες έχουν αρνηθεί να συμμορφωθούν με την αντιμεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού πρόεδρου.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Όρικ είχε κρίνει τον Απρίλιο αντισυνταγματική την πρόθεση του Τραμπ να παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση 16 πόλεων και κομητειών – ανάμεσά τους και του Σαν Φρανσίσκο όπου είναι η έδρα του αλλά και των Σακραμέντο, Μινεάπολη και Σιάτλ- επειδή έχουν περιορίσει τη συνεργασία τους με την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Την Παρασκευή (22/8), ο Όρικ επέκτεινε την ισχύ της απόφασής του σε δεκάδες άλλες πόλεις που επίσης προσέφυγαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ αυτών είναι η δεύτερη και τρίτη πιο πολυπληθείς πόλεις των ΗΠΑ, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, αλλά και η Βοστόνη, η Βαλτιμόρη και το Ντένβερ.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις συλλήψεις και τις απελάσεις μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, ανώτεροι αξιωματούχοι πιέζουν τις τοπικές αρχές να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και προσπαθούν να τιμωρήσουν τις λεγόμενες πόλεις «καταφύγια» στις οποίες η αστυνομία δεν συνεργάζεται με την ICE.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του να διασφαλίσει ότι οι πόλεις και οι κομητείες-καταφύγια, «δεν θα έχουν πρόσβαση στους ομοσπονδιακούς πόρους». Μερικές εβδομάδες αργότερα ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σχολίασε ότι οι ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα πρέπει «να διευκολύνουν την επιδότηση ή την προώθηση της παράνομης μετανάστευσης».

Εξάλλου η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έσπευσε να δηλώσει ότι το υπουργείο της δεν θα προσφέρει ομοσπονδιακούς πόρους στις εν λόγω πόλεις, με την αμερικανική κυβέρνηση να επισημαίνει ότι οι αρχές των περιοχών αυτών δυσκολεύουν το έργο της ICE να συλλάβει μετανάστες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και εγκληματίες.

Ωστόσο, ο Όρικ εκτίμησε χθες ότι «αυτή η εξαναγκαστική απειλή (…) είναι αντισυνταγματική».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την απόφαση του δικαστή.