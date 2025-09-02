ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει την εγκατάσταση της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μεταφορά της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει αργότερα την Τρίτη ότι εγκαθιστά την Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, αναιρώντας την απόφαση του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταστήσει την έδρα στο Κολοράντο.

Η απόφαση συνιστά νίκη για την αντιπροσωπεία της Αλαμπάμα στο Κογκρέσο στην οποία δεσπόζουν οι Ρεπουμπλικάνοι και την Κυβερνήτη της πολιτείας, Κέι Άιβι. Οι αιρετοί αξιωματούχοι του Κολοράντο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού Κυβερνήτη Τζάρεντ Πόλις, είχαν αντισταθεί στο σχέδιο.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι η μεταφορά της έδρας θα είναι το επίκεντρο μιας ανακοίνωσης που ο Τραμπ πρόκειται να κάνει στις 2 μ.μ (τοπική ώρα). Το Associated Press ανέφερε την είδηση ​​νωρίτερα την Τρίτη.

Ο Τραμπ επανίδρυσε τη Διαστημική Διοίκηση ως ανεξάρτητη από τη Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ το 2018.

Το 2021, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σχέδια για την εγκατάσταση της διοίκησης στο Χάντσβιλ, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν επέλεξε να διατηρήσει τη Διαστημική Διοίκηση στο Κολοράντο Σπρινγκς μετά από μια διαδικασία επιλογής τοποθεσίας που έθεσε ερωτήματα από το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης και το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Άμυνας.