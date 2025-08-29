ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης από το Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμού

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και κατά του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ παραιτήθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης από το Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμού και Αναπνευστικών Ασθενειών του CDC.

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμού και Αναπνευστικών Ασθενειών του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα social media ο ομογενής επιστήμονας Δημήτρης Δασκαλάκης (Demetre Daskalakis), ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παραίτηση του κ. Δασκαλάκη συνέπεσε με την απομάκρυνση της διευθύντριας του CDC, Σούζαν Μονάρες (Susan Monarez), εξέλιξη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και με τις παραιτήσεις δύο ακόμη υψηλόβαθμων στελεχών, της επικεφαλής ιατρού Ντέμπρα Χούρι (Debra Houry) και του διευθυντή του Κέντρου για τις Αναδυόμενες και Ζωονόσους Ασθένειες, Ντάνιελ Τζέρνιγκαν (Daniel Jernigan), σημειώνει σε δημοσίευμά του ο Εθνικός Κήρυκας.

Σε επιστολή παραίτησης που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Δασκαλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και υλικού που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν στόχο να βλάψουν αντί να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία».

Ο ίδιος κατήγγειλε «πρωτοφανή έλλειψη διαφάνειας» και «ανεπαρκή, ανειδίκευτη διαχείριση δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς», ενώ αναφέρθηκε με οξύτητα στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Robert F. Kennedy Jr.), υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις του υπονομεύουν την αποστολή της υπηρεσίας.

«Μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα ότι οι απόψεις που εξέφρασαν ο ίδιος και οι συνεργάτες του καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της θητείας μου. Αρκετά πια», τόνισε.

Ο κ. Δασκαλάκης προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες αλλαγές «απειλούν τη ζωή των μικρότερων Αμερικανών και των εγκύων», ενώ έκανε λόγο για «απερίσκεπτες προσπάθειες εξαφάνισης των τρανς πληθυσμών» και «κατάργηση κρίσιμων εγχώριων και διεθνών προγραμμάτων για τον HIV».

(AP Photo/Patrick Semansky)

Ο 50χρονος επιστήμονας έγινε γνωστός στη Νέα Υόρκη μέσα από τη δράση του στο Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων της πόλης, υιοθετώντας πρωτοποριακές πρακτικές, όπως η δημιουργία κέντρων ελέγχου έξω από κλαμπ και κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και εμφανίσεις με drag ταυτότητα για να ενθαρρύνει τον εμβολιασμό. Το 2020 ανέλαβε τη Διεύθυνση Πρόληψης HIV/AIDS στο CDC, ενώ το 2022 ορίστηκε αναπληρωτής συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση του ιού mpox. Το 2024 ανέλαβε την κορυφαία θέση στο Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμού και Αναπνευστικών Ασθενειών.

«Εύχομαι το CDC να συνεχίσει την κρίσιμη αποστολή του και το υπουργείο Υγείας να αναθεωρήσει την επικίνδυνη πορεία αποδόμησης της δημόσιας υγείας ως θεσμού και πρακτικής. Αν συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση, κινδυνεύει η ευημερία και η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε κλείνοντας την επιστολή του.

Oλόκληρη η επιστολή Δασκαλάκη:

«Αξιότιμη Δρ Χάουρι,

Με την παρούσα υποβάλλω επίσημα την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμών και Αναπνευστικών Νοσημάτων στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), με ισχύ από τις 28 Αυγούστου 2025, στο τέλος του ωραρίου. Είμαι πρόθυμος να παραμείνω για δύο εβδομάδες ώστε να διευκολύνω τη μετάβαση, εφόσον ζητηθεί.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη εύκολα, καθώς εκτιμώ βαθύτατα το έργο του CDC στην προστασία της δημόσιας υγείας και είμαι υπερήφανος για τη συμβολή μου σε αυτή την κρίσιμη αποστολή. Ωστόσο, ύστερα από πολλή σκέψη και εν όψει πρόσφατων εξελίξεων, καθώς και απόψεων που ανέδειξε ο υπουργός Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, διαπιστώνω ότι οι θέσεις που διατύπωσε ο ίδιος και το επιτελείο του καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της υπηρεσίας μου στον οργανισμό και προς όφελος της υγείας του αμερικανικού λαού. Φτάνει πια.

Παρά τον απεριόριστο σεβασμό μου προς τον θεσμό και τους συναδέλφους μου, θεωρώ επιτακτικό να ευθυγραμμίζω τα επαγγελματικά μου καθήκοντα με το ηθικό μου σύστημα και την κατανόησή μου γύρω από την επιστήμη των λοιμωδών νοσημάτων, της ανοσολογίας, καθώς και την υπόσχεσή μου να υπηρετώ τον αμερικανικό λαό. Η απόφαση αυτή είναι αναγκαία, ώστε να μπορώ να προσφέρω αποτελεσματικά σε ένα πλαίσιο που μου επιτρέπει να παραμένω πιστός στις αρχές μου.

Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο παραγωγής πολιτικών και υλικών τα οποία δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να πλήξουν αντί να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία. Η πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα εμβολιασμών για ενήλικες και παιδιά απειλεί τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων. Οι αναλύσεις δεδομένων που στήριξαν αυτή την απόφαση ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στο CDC, παρά τις επανειλημμένες και ευγενικές αιτήσεις μου προς το υπουργείο Υγείας (HHS) και άλλες ηγεσίες.

Η απουσία ουσιαστικής συνεργασίας επιδεινώθηκε από έγγραφο «συχνών ερωτήσεων» που εκδόθηκε για να υποστηρίξει την εντολή του Υπουργού, χωρίς συμμετοχή ειδικών του CDC, και το οποίο επικαλέστηκε μελέτες που δεν τεκμηρίωναν τα συμπεράσματα που του αποδόθηκαν. Εχοντας εργαστεί επί χρόνια στη δημόσια υγεία, τοπικά και εθνικά, δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια ριζική αδιαφάνεια ούτε τέτοια ανεπαρκή χειραγώγηση δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς αντί για το καλό του λαού.

Είναι αδύνατον να υπηρετεί κανείς σε έναν οργανισμό που δεν του δίνεται καν η ευκαιρία να συζητά επιστημονικές και υγειονομικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται υπό το όνομα του CDC. Η απουσία επικοινωνίας από το HHS και την πολιτική ηγεσία του CDC, που κορυφώνεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες ανακοινώνονται σημαντικές αλλαγές πολιτικής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποδεικνύει περιφρόνηση προς τα θεσμικά κανάλια επικοινωνίας και την κοινή λογική.

Η ανάγκη να αναπροσαρμόζονται εκ των υστέρων αναλύσεις και πολιτικές ώστε να ταιριάζουν με κακογραμμένα βίντεο ή μακροσκελείς αναρτήσεις στο Χ δεν συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την υγεία των πολιτών. Παραδείγματα αποτελούν: η ανακοίνωση αλλαγών στις συστάσεις για Covid-19 σε παιδιά και εγκύους, η απόλυση επιστημόνων από την ACIP μέσω ανάρτησης αντί για άμεση επικοινωνία, η ανακοίνωση νέων μελών της ACIP στο Χ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, και η δημοσιοποίηση όρων αναφοράς για την ομάδα εργασίας της ACIP που αγνόησε όλα τα σχόλια του μόνιμου προσωπικού του CDC.

Οι πρόσφατοι όροι αναφοράς για την ομάδα εμβολίων COVID της ACIP τοποθετούν άτομα αμφίβολων προθέσεων και ακόμη πιο αμφίβολης επιστημονικής επάρκειας επικεφαλής για τη χάραξη πολιτικής εμβολιασμών, με έναν διευθυντή παραγκωνισμένο από έναν αυταρχικό ηγέτη. Η επιθυμία τους να ικανοποιήσουν μια πολιτική βάση θα οδηγήσει σε θανάτους και αναπηρίες ευάλωτων παιδιών και ενηλίκων.

Καθ’ όλη τη σταδιοδρομία μου υπήρξα πρόθυμος να αμφισβητώ τα επιστημονικά και υγειονομικά δόγματα και προσδοκούσα ότι θα είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Υπουργό για καίρια θέματα, όπως η ιλαρά, η γρίπη των πτηνών και η στρατηγικά συντονισμένη προσέγγιση για την εποχική έξαρση των αναπνευστικών ιών. Επειτα από επτά μήνες διακυβέρνησης, κανένας ειδικός του Κέντρου μου δεν έχει ενημερώσει τον Υπουργό. Δεν γνωρίζω ποιους ακούει, σίγουρα όμως όχι εμάς.

Σε ακρόαση, ο υπουργός Κένεντι είπε ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές από εκείνον. Συμφωνώ. Ενας ενημερωμένος Υπουργός θα έπρεπε να αποτελεί πηγή έγκυρης πληροφόρησης. Σήμερα, πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν είναι.

Η εσκεμμένη αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης σε χαμηλού κινδύνου εμβόλια, με προτίμηση στη «φυσική» λοίμωξη και σε ατεκμηρίωτες θεραπείες, θα μας γυρίσει σε μια προ-εμβολιαστική εποχή, όπου μόνο οι ισχυροί θα επιβιώνουν και όλοι οι άλλοι θα υποφέρουν.

Η πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο CDC δεν αποτελεί τον λόγο της παραίτησής μου. Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και θυσίασε τη ζωή του. Παραιτούμαι για να τιμήσω εκείνον και την κληρονομιά του.

Για δεκαετίες υπήρξα έμπιστη φωνή για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε κρίσιμα ζητήματα υγείας. Οφείλω επίσης να τονίσω την απερισκεψία της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να διαγράψει τους τρανς πληθυσμούς, να σταματήσει κρίσιμα προγράμματα HIV και να τερματίσει βασικές έρευνες για την ισότητα.

Η δημόσια υγεία δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά την κοινότητα, το έθνος, τον κόσμο. Η εθνική υγειονομική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, στα χέρια ανθρώπων που δρουν με γνώμονα ιδεολογικά συμφέροντα.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου για τις ευκαιρίες εξέλιξης, μάθησης και συνεργασίας που μου προσφέρθηκαν κατά τη θητεία μου στο CDC. Ηταν προνόμιο να εργαστώ δίπλα σε τόσο αφοσιωμένους επαγγελματίες, που συνεχίζουν να προσπαθούν για τη βελτίωση της υγείας των κοινοτήτων σε όλη τη χώρα, ακόμη και όταν δέχονται επιθέσεις.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη και την καθοδήγηση που έλαβα από εσάς και την ηγεσία του CDC όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στο CDC καλή συνέχεια στην αποστολή του και στο HHS να αναθεωρήσει την επικίνδυνη πορεία του. Αν συνεχίσουν έτσι, διακυβεύεται όχι μόνο η προσωπική μας υγεία αλλά και η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Δασκαλάκης, MD, MPH».