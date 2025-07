ΗΠΑ: Πλήρης εξαθλίωση μεταναστών σε φυλακές της ICE – Τους εξανάγκασαν να φάνε “σαν ζώα”

Το περιστατικό κατά το οποίο οι μετανάστες είναι αλυσοδεμένοι με δεμένα τα χέρια, αποτελεί ένα από τα διαδοχικά περιστατικά καταγγελλόμενης κακομεταχείρισης σε φυλακές στη Φλόριντα.

Μετανάστες σε φυλακές της ICΕ στη Φλόριντα βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας έκθεση του Human Rights Watch (HRW), για τις συνθήκες σε τρεις υπερπλήρεις φυλακές της Πολιτείας.

Το περιστατικό κατά το οποίο οι μετανάστες είναι αλυσοδεμένοι με δεμένα τα χέρια, αποτελεί ένα από τα διαδοχικά περιστατικά καταγγελλόμενης κακομεταχείρισης σε φυλακές στη Φλόριντα. Αυτή τη φορά ωστόσο, μετανάστες σε φυλακή στο Μαϊάμι ήταν αλυσοδεμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν για να φάνε από πιατάκια φελιζόλ «σαν σκυλιά».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το συγκεκριμένο περιστατικό, αποτελεί ένα από μια σειρά καταγγελλόμενων κακοποιήσεων σε φυλακές που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Φλόριντα από τον Ιανουάριο, όπως καταγράφεται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις HRW, Americans for Immigrant Justice και Sanctuary of the South, μέσα από συνεντεύξεις με κρατούμενους.

Δεκάδες άνδρες σε φυλακή στο Μαϊάμι, ήταν στοιβαγμένοι σε ένα κελί αναμονής για ώρες, και τους αρνήθηκαν φαγητό μέχρι περίπου τις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια παρέμειναν αλυσοδεμένοι, με το φαγητό τοποθετημένο πάνω σε καρέκλες μπροστά τους. «Έπρεπε να φάμε σαν ζώα», ανέφερε ένας εκ των κρατούμενων.

Η εξευτελιστική μεταχείριση είναι κοινή σε τρεις φυλακές της Πολιτείας, σύμφωνα με τις οργανώσεις. Στο Κρόουμ Νορθ, δυτικά του Μαϊάμι, γυναίκες κρατούμενες αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τουαλέτες σε κοινή θέα ανδρών που κρατούνταν εκεί, ενώ τους αρνούνταν την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ντουζ ή επαρκές φαγητό.

Η φυλακή ήταν υπερπλήρης όπως ανέφεραν κρατούμενοι που μεταφέρθηκαν εκεί, που κάποιοι παρέμειναν για πάνω από 24 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο στο πάρκινγκ. Άνδρες και γυναίκες κρατούνταν μαζί, και τους έβγαζαν τις χεδιροπέδες μόνο όταν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν την μία και μοναδική τουαλέτα. «Το λεωφορείο έγινε αηδιαστικό. Η τουαλέτα κανονικά χρησιμοποιούνταν μόνο για ούρηση, αλλά επειδή μείναμε στο λεωφορείο τόσες πολλές ώρες και δεν μας επέτρεπαν να βγούμε, άλλοι αναγκάστηκαν να αφοδεύσουν σε αυτή. Εξαιτίας αυτού, όλο το λεωφορείο μύριζε έντονα κόπρανα», σημείωσε άλλος κρατούμενος. Όταν τελικά κατάφεραν να μπουν στη φυλακή, όπως είπαν, πολλοί πέρασαν έως και 12 μέρες στρυμωγμένοι σε ένα παγωμένο δωμάτιο, χωρίς κλινοσκεπάσματα ή ρούχα, κοιμώμενοι απλώς πάνω στο τσιμεντένιο πάτωμα.

«Μέχρι την στιγμή που έφυγα, σχεδόν όλα τα δωμάτια επισκεπτηρίων ήταν γεμάτα. Κάποια ήταν τόσο γεμάτα που οι άνδρες δεν μπορούσαν καν να καθίσουν – όλοι έπρεπε να στέκονται όρθιοι», συμπλήρωσε μία γυναίκα κρατούμενη. Στη φυλακή του Πόμπανο Μπιτς – όπου τον περασμένο Απρίλιο πέθανε μια 44χρονη κρατούμενη από την Αϊτή – οι κρατούμενοι δήλωσαν ότι συστηματικά τους αρνούνταν την κατάλληλη ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα.

Κάποιοι υπέφεραν από καθυστερημένη περίθαλψη για τραυματισμούς και χρόνιες παθήσεις, καθώς και από αδιάφορες ή εχθρικές αντιδράσεις από το προσωπικό, αναφέρει η έκθεση.

Σε ένα καταγγελλόμενο περιστατικό τον Απρίλιο, το προσωπικό φέρεται να απενεργοποίησε την κάμερα παρακολούθησης και μια «ομάδα ελέγχου» ξυλοκόπησε κρατούμενους που διαμαρτύρονταν, επειδή δεν παρείχαν ιατρική φροντίδα σε έναν συγκρατούμενο τους που έβηχε αίμα.

Οι πληρότητα των τριών φυλακών, ήταν καταλυτικός παράγοντας που συνέβαλε στην απόφαση της δημιουργίας της φυλακής «Alligator Alcatraz» στα Έβεργκλεϊντς, η οποία προορίζεται να κρατήσει έως και 5.000 παράτυπους μετανάστες που περιμένουν απέλαση.

Σύμφωνα με την έκθεση, στα μέσα Ιουνίου ο μέσος ημερήσιος αριθμός ανθρώπων που κρατούνταν από τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης ξεπερνούσε τους 56.400, με σχεδόν το 72% αυτών να μην έχουν κανένα ποινικό μητρώο.

Για το σύνολο του 2024, ο ημερήσιος μέσος όρος των κρατούμενων ήταν 37.500, σύμφωνα με τη Human Rights Watch.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν την έκθεση υποστηρίζουν ότι οι τεκμηριωμένες παραβιάσεις αποκαλύπτουν απάνθρωπες συνθήκες στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών — συνθήκες που έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο και τις εντολές του για αυστηροποίηση των συλλήψεων και των απελάσεων.

«Η έξαρση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και οι σκληρές πρακτικές επιβολής υπό τη διοίκηση Τραμπ τρομοκρατούν ολόκληρες κοινότητες και διαλύουν οικογένειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σκληρό στη Φλόριντα, μια πολιτεία που ευημερεί χάρη στους μετανάστες της», δήλωσε η Κέιτι Μπλάνκενσιπ, δικηγόρος για θέματα μετανάστευσης και συνιδρύτρια της οργάνωσης Sanctuary of the South.