ΗΠΑ: Συνετρίβη ελικόπτερο στον ποταμό Μισισιπή – Αναφορές για νεκρούς

Ελικόπτερο φέρεται να έπεσε πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό του Μισισιπή με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μιζούρι και του Ιλινόι έπειτα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.