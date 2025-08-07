Κόσμος ΗΠΑ

ΗΠΑ: Συνετρίβη ελικόπτερο στον ποταμό Μισισιπή – Αναφορές για νεκρούς

Ποταμός Μισισιπή Gerald Herbert

Ελικόπτερο φέρεται να έπεσε πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό του Μισισιπή με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μιζούρι και του Ιλινόι έπειτα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.

 

 

