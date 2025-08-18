ΥΠΑΑΤ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΥΠΑΑΤ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντωνΔιαβάζεται σε 1'
Παράταση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και τους φακέλους υποψηφιότητας για επενδύσεις στη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
- 18 Αυγούστου 2025 18:17
Έως την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του αρμόδιου υπουργού, Κώστα Τσιάρα και της αρμόδιας γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώς Ζέρβα.