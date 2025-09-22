Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Φόβοι για καταστροφές σε Φιλιππίνες και Κίνα – Πιθανό 36ωρο “λουκέτο” στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους στις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την έλευση του υπερτυφώνα Ραγκάσα, τον οποίο οι περιφερειακές αρχές χαρακτηρίζουν ως πιθανώς “καταστροφικό”.

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα, Δευτέρα (22/09) για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο Ραγκάσα, με ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν ακόμα τα 230 χλμ./ώρα, αναμένεται να πλήξει πρώτα τις αραιοκατοικημένες βόρειες νήσους Μπατάνες, προτού κινηθεί δυτικά προς τη νότια Κίνα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για “υψηλό κίνδυνο θανατηφόρου θαλάσσιου κύματος” με ύψος που θα ξεπερνά τα 3 μέτρα, ενώ δεν αποκλείονται εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.

Ήδη σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η πρωτεύουσα Μανίλα, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Οι τοπικές αρχές “δεν πρέπει να χάσουν χρόνο για να απομακρύνουν οικογένειες” από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια.

Στις απομονωμένες νήσους Μπατάνες και Μπαμπουγιάν, όπου προβλέπεται να χτυπήσει ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, ζουν περίπου 20.000 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας.

Τα νησιά βρίσκονται περίπου 740 χιλιόμετρα βόρεια της Ταϊβάν, όπου σχεδόν 300 κάτοικοι της επαρχίας Χουαλιέν στην ανατολική πλευρά έχουν ήδη απομακρυνθεί για προληπτικούς λόγους.

Αν και ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ακτογραμμή της. Από το πρωί της Δευτέρας έχουν κλείσει δασικές εκτάσεις και μονοπάτια σε νότιες και ανατολικές περιοχές, ενώ έχουν επίσης ανασταλεί ορισμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για “μεγάλης κλίμακας καταστροφή”

Ο Ραγκάσα, ο οποίος είναι ισοδύναμος με έναν τυφώνα κατηγορίας 5, έχει προκαλέσει επίσης συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή της Νότιας Κίνας.

Οι αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ κάλεσαν τους κατοίκους να προετοιμαστούν για μια “καταστροφική” και “μεγάλης κλίμακας καταστροφή“, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που αναμένονται ήδη από την Τρίτη, δύο ημέρες πριν την προβλεπόμενη προσέγγισή του.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι ο καιρός θα “επιδεινωθεί ραγδαία” από την Τρίτη, ενώ το υπουργείο Παιδείας εξετάζει την αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Στις Φιλιππίνες, όπου ο Ραγκάσα είναι γνωστός με την τοπική ονομασία Νάντο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η χώρα εξακολουθεί να μετρά πληγές από εβδομάδες εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσε ένας ασυνήθιστα σφοδρός μουσώνας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν την Κυριακή στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά της διαφθοράς, που θεωρείται υπεύθυνη για τις τεράστιες ελλείψεις σε έργα υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ραγκάσα: 36ωρη διακοπή λειτουργίας εξετάζει το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει την πλήρη αναστολή όλων των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες –τη μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας των τελευταίων ετών– καθώς η πόλη ετοιμάζεται να δεχθεί έναν από τους ισχυρότερους υπερτυφώνες της πρόσφατης ιστορίας της.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου σχεδιάζουν να σταματήσουν όλες τις πτήσεις από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη έως τις 6 π.μ. την Πέμπτη, ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα.