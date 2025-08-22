Υπόθεση Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ – “Παραμένει επικίνδυνος για την κοινωνία”

Το αίτημα για την απελευθέρωση υφ’ όρον του διαβόητου Έρικ Μενέντεζ απορρίφθηκε από αρμόδια νομική επιτροπή. Ξεχωριστά θα εξεταστεί το αίτημα του αδερφού του.

Ο νεότερος από τους διαβόητους αδελφούς Μενέντεζ, οι οποίοι καταδικάστηκαν για τους φόνους των πλούσιων γονιών τους το 1989 στο Beverly Hills με καραμπίνα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης το πρωί της Πέμπτης.

Ο αδελφός του, Lyle, έχει προγραμματιστεί να περάσει από την αντίστοιχη διαδικασία την Παρασκευή. Και οι δύο αδελφοί κρίθηκαν επιλέξιμοι για αποφυλάκιση με όρους μετά την επανακαταδίκη τους από δικαστή τον Μάιο.

Ο Έρικ Μενέντεζ μπορεί να ξαναπροσπαθήσει για αποφυλάκιση σε νέα ακρόαση σε τρία χρόνια, όπως αποφάσισε το συμβούλιο.

Ο επίτροπος αποφυλάκισης Robert Barton, ο οποίος άκουσε μαρτυρίες για πάνω από δέκα ώρες πριν απορρίψει την αίτηση του Έρικ, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Έρικ δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποφυλακιστεί.

«Πιστεύω στη λύτρωση, αλλιώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά», του είπε στο τέλος της μαραθώνιας συνεδρίασης. «Αλλά με βάση τα νομικά πρότυπα, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεις να αποτελείς έναν παράλογο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Erik Menendez AP

Το συμβούλιο επικεντρώθηκε, ειδικά, στις παραβιάσεις του Έρικ στη φυλακή και στην εγκληματική του δραστηριότητα πριν σκοτώσει τους γονείς του.

«Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι υποστηρικτές σου, δεν ήσουν υπόδειγμα κρατουμένου και, ειλικρινά, αυτό μας ανησυχεί», είπε ο Barton, λέγοντάς του ευθέως ότι έχει πλέον «δύο επιλογές» για το μέλλον του.

«Η μία είναι να κάνεις πάρτι αυτολύπησης», είπε. «Ή μπορείς να πάρεις στα σοβαρά όσα συζητήσαμε».

Η προσπάθειά του για ελευθερία δεν τελειώνει εδώ. Η απόρριψη της αποφυλάκισης πιθανότατα θα μετατοπίσει το ενδιαφέρον προς τον κυβερνήτη Gavin Newsom, ο οποίος εξετάζει ξεχωριστά ένα αίτημα χάριτος από τους αδελφούς.

Η χάρη θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μείωσης ποινής ή ακόμα και πλήρους συγχώρεσης, αλλά δεν θα ανέτρεπε τις καταδίκες τους. Η ενασχόληση με μια τόσο πολυσυζητημένη υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά ριψοκίνδυνη για τον Newsom, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία.

Εκτός από την αποφυλάκιση και τη χάρη, τα αδέρφια έχουν ζητήσει και νέα δίκη λόγω νέων αποδεικτικών στοιχείων που ανακαλύφθηκαν στην υπόθεση.

Ένας δικαστής εξετάζει το αίτημα, αλλά βρίσκει αντίθετο το γραφείο του Εισαγγελέα του Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ένας εισαγγελέας από το γραφείο του Εισαγγελέα αντιτάχθηκε στην αποφυλάκιση του Έρικ, υποστηρίζοντας ότι οι θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά του προήλθαν αποκλειστικά από την ελπίδα αποφυλάκισης. Υποστήριξε ότι «εξακολουθεί να αποτελεί παράλογο κίνδυνο για την κοινωνία» και ότι «δεν έχει επίγνωση των εγκλημάτων του».

AP Photo/Nick Ut

Τι είπε ο Έρικ Μενέντεζ στην ακρόαση

Ο Έρικ εμφανίστηκε μέσω κάμερας από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου και γυαλιά. Μέλη της οικογένειάς του, οι δικηγόροι του και ένας εισαγγελέας συμμετείχαν επίσης στην τηλεδιάσκεψη με το συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακρόασης, το πάνελ τον ρώτησε για τους φόνους, τη σχέση του με τους γονείς του και τις προσπάθειές του να καλύψει την ενοχή του. Συγκινήθηκε, περιγράφοντας τις στιγμές που πυροβόλησε με καραμπίνα τους γονείς του, τον Τζος και την Κίτυ Μενέντεζ, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση στην έπαυλή τους στο Beverly Hills.

Οι αδελφοί πυροβόλησαν πάνω από δώδεκα φορές, με τον Έρικ να ξαναγεμίζει το όπλο και να συνεχίζει να πυροβολεί τη μητέρα του. Υποστήριξαν ότι ενεργούσαν σε αυτοάμυνα λόγω σεξουαλικής κακοποίησης.

«Θέλω απλώς η οικογένειά μου να καταλάβει πόσο απερίγραπτα μετανιώνω για όσα τους έκανα από τις 20 Αυγούστου 1989 μέχρι και σήμερα», είπε ο Έρικ.

«Αν ποτέ πάρω την ευκαιρία για ελευθερία, θέλω η ίαση να είναι για αυτούς», είπε. «Μην νομίζετε ότι είναι για μένα – είναι για την οικογένεια. Πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία».

AP

Το συμβούλιο τον ρώτησε για τον χρόνο του στη φυλακή και για νομικά ζητήματα πριν τους φόνους, συμπεριλαμβανομένων δύο διαρρήξεων. Ο ίδιος είπε ότι ο χρόνος στη φυλακή τον βοήθησε να αναπτύξει «ηθικά όρια».

Εξέτασαν επίσης την υγεία του και το εάν θα αποτελούσε κίνδυνο για την κοινωνία αν αποφυλακιζόταν. Η αξιολόγηση κινδύνου τον κατέταξε ως «μέτριο» κίνδυνο.

Το συμβούλιο έλαβε υπόψη τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις θετικές δραστηριότητες του Έρικ στη φυλακή, αλλά και τα παραπτώματά του, όπως καβγάδες και κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων, όπως κινητό τηλέφωνο, είδη τέχνης και καπνό που είχε κρύψει μέσα σε θρησκευτικό βιβλίο.

Η απόφαση να παραμείνει ο Έρικ στη φυλακή είναι ξεχωριστή από εκείνη του Λιλ, που θα εξεταστεί την Παρασκευή.

Το συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά του Έρικ στη φυλακή και οι προηγούμενες διαρρήξεις του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση, όπως και η σκληρότητα των φόνων, που χαρακτηρίστηκαν «απαλλαγμένοι από ανθρώπινη συμπόνια».

Παρόλο που οι περισσότερες πτυχές της υπόθεσης αφορούν και τους δύο αδελφούς, η συμπεριφορά τους στη φυλακή και πριν τους φόνους διαφέρει και μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, συγγενείς και υποστηρικτές του Έρικ κατέθεσαν υπέρ του, λέγοντας ότι έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας φυλάκισής του.

Οι δίκες των αδελφών Μενέντεζ ήταν από τις πιο γνωστές του 20ού αιώνα.

Τα αδέλφια Μενέντεζ AP Photo/Nick Ut

Οι αδελφοί ισχυρίστηκαν ότι οι φόνοι έγιναν σε αυτοάμυνα λόγω ετών κακοποίησης, ενώ οι εισαγγελείς τους παρουσίασαν ως αχόρταγους δολοφόνους που ξόδεψαν 700.000 δολάρια από την περιουσία των γονιών τους.

Συνελήφθησαν μόνο όταν οι αρχές έμαθαν ότι είχαν ομολογήσει τα εγκλήματά τους σε ψυχολόγο.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, η υπόθεση επανεξετάστηκε λόγω νέων αποδεικτικών στοιχείων, της δημοτικότητας στο TikTok, της σειράς του Netflix Monsters: The Lyle and Έρικ Menendez Story και της ενασχόλησης διασήμων.

Οι εξελίξεις ήρθαν όταν ο πρώην εισαγγελέας του Λος Άντζελες ζήτησε την επανακαταδίκη τους, επικαλούμενος τις νέες προσεγγίσεις της Καλιφόρνιας για τους νεαρούς εγκληματίες και τα θύματα κακοποίησης.

Μια αλλαγή στον νόμο της πολιτείας επιτρέπει σε δράστες κάτω των 26 ετών να δικαστούν ως ανήλικοι. Ο Lyle ήταν 21 και ο Έρικ 18 όταν σκότωσαν τους γονείς τους.

Παρά την αντίθεση του νέου Εισαγγελέα Nathan Hochman, δικαστής μείωσε τις ποινές τους σε 50 χρόνια έως ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Hochman κατηγόρησε τον Έρικ ότι εξακολουθεί να εμφανίζει «ναρκισσιστικά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά» και αντιτάχθηκε σθεναρά στην αποφυλάκιση και των δύο αδελφών.