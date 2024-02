Ισπανία: Στις φλόγες 14ώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια – Σοκαριστικές εικόνες

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια. Τουλάχιστον επτά τραυματίες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες.

Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/02) 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, από το οποίο αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος.

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια AP Photo/Alberto Saiz

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

Σοκαριστικές εικόνες από τη φωτιά στη Βαλένθια

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια AP Photo/Alberto Saiz

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια AP Photo/Alberto Saiz

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια AP Photo/Alberto Saiz

A housing block burns in Valencia, Spain, Thursday, Feb. 22, 2024. A fire engulfed two residential buildings in the eastern Spanish city of Valencia on Thursday, with reported injuries. (AP Photo/Alberto Saiz)