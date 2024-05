Kendrick Lamar: Κατηγορεί τον Drake για παιδεραστία – Τι απαντά ο ράπερ

Στα άκρα έχει φτάσει η κόντρα μεταξύ του Kendrick Lamar και του Drake, με τον πρώτο να κατηγορεί μέσω του νέου του τραγουδιού τον ράπερ για παιδεραστία.

Δεν έχει τέλος το beef μεταξύ Kendrick Lamar και Drake με την τελευταία πράξη της κόντρας τους να περιλαμβάνει ισχυρισμούς για παιδεραστία και σπόντες για “κρυφά” παιδιά.

Το τελευταίο diss track του Kendrick Lamar έρχεται εν μέσω ενός ολοένα και πιο σκληρού “πολέμου” που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των δύο αστέρων, οι οποίοι κυκλοφορούν τραγούδια με στίχους που θίγουν σοβαρά ζητήματα και στα οποία ο ένας επιτίθεται στον άλλον.

Στο κομμάτι “The Heart Part 6” ο Drake λέει ότι “αισθάνεται αηδιασμένος” από τους ισχυρισμούς του Lamar και υποδηλώνει ότι σκόπιμα τροφοδότησε τον σταρ με ψευδείς πληροφορίες με την ελπίδα να τις χρησιμοποιήσει.

Οι κατηγορίες του Lamar περί σχέσης με ανήλικες ήρθαν στο τρίτο τραγούδι επίθεσης, με τίτλο “Not Like Us”, όπου περιλαμβάνονται οι στίχοι, “Say, Drake, I hear you like ’em young. Tryna strike a chord and it’s probably A minor”.

Σε άλλο τραγούδι, το “Meet The Grahams”, ο Lamar ισχυρίζεται πως ο Drake είναι εθισμένος στον τζόγο, το σεξ, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και πως πρόκειται για “αρπακτικό” και “ανώμαλο”, όπως αναφέρουν οι στίχοι “We gotta raise our daughters knowing there’s predators like him lurking… I’m looking to shoot through any pervert that lives, keep the family safe”.

Ο ράπερ αναφέρεται και στον γιο του Drake, λέγοντας πως λυπάται που αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας του, ενώ ισχυρίζεται πως έχει αποκτήσει κρυφά και μία κόρη. “Dear Adonis, I’m sorry that that man is your father. Let me be honest, it takes a man to be a man, your dad is not responsive”, λένε οι στίχοι.

Φυσικά, ο Drake αρνήθηκε οργισμένος τους ισχυρισμούς του ράπερ, αποκαλώντας κλόουν αυτούς από τους οποίους παίρνει τις ιστορίες ο Lamar και τόνισε πως το όνομα Drake δεν θα βρεθεί ποτέ σε καμία λίστα σεξουαλικών παραβατών. “I never been with no-one underage … Just for clarity, I feel disgusted, I’m too respected”, λέει ο Drake.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Drake – Kendrick Lamar

Η πολύμηνη διαμάχη των ράπερ ξεκίνησε πέρυσι με το τραγούδι “First Person Shooter” του Drake, όπου ο συνάδελφος ράπερ J Cole καυχιόταν ότι αυτός, ο Drake και ο Lamar ήταν οι “τρεις μεγάλοι” του χιπ-χοπ.

Ο Lamar απάντησε με έναν στίχο στο τραγούδι “Like That”, υπερηφανευόμενος για το πόσο ανώτερος είναι και δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν τρεις μεγάλοι, “είμαι μόνο εγώ ο μεγάλος”.

Αφού το τραγούδι έφτασε στο No1 στην Αμερική, ο Drake απάντησε με δύο diss tracks, το “Push Ups” και το “Taylor Made Freestyle”, το τελευταίο από τα οποία περιείχε AI εκδοχές των Tupac Shakur και Snoop Dogg που χλεύαζαν τον Lamar.

Στη συνέχεια, ο Lamar ξεκίνησε την τελευταία σειρά τραγουδιών του, ξεκινώντας με το “Euphoria”, στο οποίο επικαλέστηκε την προηγούμενη διαμάχη του Drake με τον Pusha T, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Drake είχε έναν γιο, χωρίς να το γνωρίζει το κοινό εκείνη την εποχή.

Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυτή τη στιγμή το τρίτο τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify, με το τραγούδι – απάντηση “Meet The Grahams” να βρίσκεται στο No2.