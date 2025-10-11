Ισραήλ: Αυτοκτόνησε επιζών της 7ης Οκτωβρίου – “Λυπάμαι αλλά δεν αντέχω άλλο…”

O 33χρονος Ρόι Σαλέβ αυτοκτόνησε γράφοντας πιο πριν στα social media ότι “όλα μέσα μου είναι νεκρά”.

Eπιζών της σφαγής που προκάλεσε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου αυτοκτόνησε την Παρασκευή.

Η οικογένεια τυ Ρόι Σάλε επιβεβαίωσε τον θάνατό του με μια λιτή δήλωση, λέγοντας ότι οι λεπτομέρειες για την κηδεία θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω.

Όπως ενημερώνει η Haaretz το σώμα του 33χρονου Ισραηλινού Ρόι Σαλέβ βρέθηκε την Παρασκευή σε καμένο όχημα κοντά σε μια παραλία στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ. “Λυπάμαι πολύ, δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο”, έγραψε στο Instagram πριν από την πράξη.

“Κανείς δεν θα με καταλάβει ποτέ”, έγραψε. “Είμαι ζωντανός, αλλά όλα μέσα μου είναι νεκρά. Παρακαλώ μην θυμώνετε μαζί μου“.

Η αυτοκτονία του Σαλέβ ολοκληρώνει έτσι μία τραγωδία. Η σύντροφός του Μαπάλ Άνταμ, δολοφονήθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου. Η μητέρα του αυτοκτόνησε αρκετές εβδομάδες αργότερα.

“Σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στο βαθύ πένθος”

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής στο φεστιβάλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι “σκύβει το κεφάλι της στο βαθύτερο πένθος για τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Ρόι Σαλέβ“.

“Ο Ρόι ήταν από τους πυλώνες της κοινότητάς μας και ο θάνατός του αποτελεί ανείπωτη απώλεια”, λέει η οργάνωση. “Να τον θυμόμαστε στις πιο όμορφες στιγμές του – τη γενναία στήριξή του στην κοινότητα, την ηγεσία του ως αρχηγού της ομάδας μπάσκετ Nova Tribe και την αφοσίωσή του στο να βοηθά τους φίλους του στις πιο δύσκολες στιγμές τους”.

Η οργάνωση καλεί επίσης σε συνεχή ευαισθητοποίηση για το ψυχικό κόστος που βιώνουν οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων.