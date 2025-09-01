Ισραήλ: Απέκλεισαν το σπίτι του επικεφαλής των IDF

Oι αρχές προχώρησαν σε αποκλεισμό της οικίας του αντιστράτηογου Εγιάλ Ζαμίρ.

Σε αποκλεισμό της περιοχής που βρίσκεται το σπίτι του επικεφαλής των IDF στο Ισραήλ προχώρησε τη Δευτέρα η ισραηλινή Αστυνομία.

Όπως μεταδίδει η Haaretz, αστυνομικοί της Στρατιωτικής Αστυνομίας και φρουροί ασφαλείας απομάκρυναν διαδηλωτές που επιχειρήσαν να φτάσουν έξω από την οικία του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Την περασμένη εβδομάδα ακτιβιστές κατά του πολέμου είχαν ρίξει στο συγκεκριμένο σημείο κόκκινη μπογιά.

Στρατιωτικές πηγές είπαν στη Haaretz ότι η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι υπήρχε εντολή αποκλεισμού στην περιοχή – παρόλο που δεν είχε εκδοθεί τέτοια εντολή τελικά.

Γύρω από την οικία Ζαμίρ, στήθηκαν σφραγισμένοι φράχτες ενώ ένα αστυνομικό όχημα τοποθετήθηκε έξω από αυτή.