Ισραήλ: Έξαλλοι οι γονείς των ομήρων με τον Νετανιάχου

Η οργή των γονέων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς είναι εξοργισμένοι με τη στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ ζητώντας έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να καλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ορισμένα μέλη οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απελευθερώσει τους ομήρους, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Τραμπ, γράψε ιστορία».

«Απόψε, ο λαός του Ισραήλ έλαβε περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ευνοεί έναν ατελείωτο πόλεμο έναντι των ομήρων, πηγαίνοντας εντελώς ενάντια στη βούληση του λαού, παρόλο που υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», δήλωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ καλέσει σε νέες διαδηλώσεις αύριο Κυριακή.

Παράλληλα, η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός.

«Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, μιλώντας στο Τελ Αβίβ.

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαζί με περισσότερα από 200 άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αν ο Νετανιάχου επιλέξει να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας αντί να αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας, αυτό θα ισοδυναμεί με την εκτέλεση των ομήρων μας και των αγαπημένων μας στρατιωτών», πρόσθεσε η Ζανγκάουκερ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το υπουργείο Άμυνας.