Ισραήλ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν

Οι Χούθι βρίσκονταν πίσω από την επίθεση με drone που κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν και υπόσχονται να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε ότι “οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν”, ενώ κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να εγκαταλείψουν τα ισραηλινά αεροδρόμια, αναφέροντας ότι η ομάδα σχεδιάζει να εντείνει τις επιθέσεις.

“Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να εγκαταλείψουν τα αεροδρόμια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, επειδή έχουν καταστεί ανασφαλή”, ανέφερε η δήλωση. “Επιβεβαιώνουμε την κλιμάκωση των επιχειρήσεών μας και δεν θα υποχωρήσουμε από την υποστήριξή μας προς τη Γάζα, ανεξάρτητα από τις συνέπειες”.

Αναφερόμενη στην προηγούμενη επίθεσή της, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι ένα drone χτύπησε απευθείας το αεροδρόμιο Ραμόν, δύο άλλα χτύπησαν δύο στρατιωτικούς στόχους στην έρημο Νεγκέβ, ενώ ένα τέταρτο χτύπησε έναν στόχο στη νότια πόλη Ασκελόν.

Οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν πρόσφατα πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρωθυπουργός και τα μισά μέλη της κυβέρνησής τους.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.