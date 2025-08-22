Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νότιας Αμερικής

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών σημειώθηκε στο Πέρασμα Ντρέικ, ανάμεσα στη Νότια Αμερική και την Ανταρκτική. Καμία απειλή για τσουνάμι σύμφωνα με τις αρχές.

Δεν υπήρξε απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Πέμπτη (22/08) στο Πέρασμα Ντρέικ, ανάμεσα στη Νότια Αμερική και την Ανταρκτική, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, το οποίο είχε εκδώσει σύντομη προειδοποίηση για τις παράκτιες περιοχές της Χιλής.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) αναθεώρησε προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε αναφερθεί ως 8 βαθμοί όπως αναφέρει το Reuters, προσθέτοντας ότι το εστιακό του βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα (7 μίλια).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια στην Αργεντινή, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στο έδαφός της στην Ανταρκτική, μετά τον σεισμό που σημειώθηκε 258 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Φρέι, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της.