Ιταλός Υπ. Άμυνας σε Global Sumud Flottila: Αποφύγετε κινήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή σας

Οι συμβουλές που έδωσε ο Γκουίντο Κροζέτο στην τριμελή επιτροπή της Global Sumud Flottila.

O Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο συναντήθηκε την Κυριακή το απόγευμα με τριμελή επιτροπή της Global Sumud Flottila.

“Αποφύγετε κινήσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο κάθε ζωή, και κυρίως των Ιταλών ακτιβιστών”, είπε ο Ιταλός υπουργός. Πρόσθεσε, δε, οτι “ο διακηρυγμένος στόχος της Flottilla είναι να βοηθήσει τον παλαιστινακό λαό, αλλά είναι βασικής σημασίας η προσπάθεια αυτή να μην οδηγήσει σε κινήσεις που δεν φέρνουν κανένα απτό αποτέλεσμα, αλλά κινδυνεύουν να προκαλέσουν δραματικές εξελίξεις”.

Ο Κροζέτο επανέλαβε οτι οι ανώτατοι κρατικοί ιθύνοντες της Ιταλίας καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες, αλλά “αν η Sumud Flottilla προχωρήσει σε κινήσεις με στόχο να σπάσει το ναυτικό μπλόκο, θα εκτεθεί σε υψηλότατους και μη διαχειρίσιμους κινδύνους, από την στιγμή που μιλάμε για σκάφη με επιβάτες πολίτες με δηλωμένο στόχο να σπάσουν έναν στρατιωτικό μηχανισμό”.

“Η αποστολή μας προχωρεί προς την Γάζα. Κανείς μας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, πλέουμε σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Η ευθύνη μας είναι αυτή”, δήλωσε η εκπρόσωπος της Global Sumud Flottilla, Μαρία Έλενα Ντέλια