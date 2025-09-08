Jack Schlossberg: Ο εγγονός του Τζον Κένεντι μπαίνει στη μάχη για το Κογκρέσο

Ο Jack Schlossberg, εγγονός του Τζον Κένεντι κάνει τα πρώτα του βήματα προς το Κογκρέσο. Ανακοίνωσε πως συγκροτεί ερευνητική επιτροπή.

Ο Jack Schlossberg, συγγραφέας και εγγονός του Τζον Κένεντι, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συγκροτεί ερευνητική επιτροπή με σκοπό να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη.

Ο Schlossberg θεωρείται ένα προβεβλημένο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος και η υποψηφιότητά του αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια αναμέτρηση που ήδη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά στη «μητροπολιτική πρωτεύουσα των media» των ΗΠΑ.

Η έδρα, που αφορά την 12η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, έμεινε κενή αυτή την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του βουλευτή Jerry Nadler (D-N.Y.) ότι δεν θα διεκδικήσει 18η θητεία. Εκτός από τον Schlossberg, για την έδρα κατεβαίνουν ο διευθύνων σύμβουλος μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Liam Elkind και ο βουλευτής της Πολιτείας Micah Lasher. Πιθανοί υποψήφιοι θεωρούνται επίσης η πρώην βουλευτής Carolyn Maloney (D-N.Y.), οι πολιτειακοί βουλευτές Alex Bores και Tony Simone, ο δημοτικός σύμβουλος Erik Bottcher και η ηθοποιός και πρώην υποψήφια κυβερνήτης Cynthia Nixon.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Schlossberg έγραψε: «Γεια σας παιδιά – συγκρότησα μια ερευνητική επιτροπή».

Ο 32χρονος, απόφοιτος του Yale και του Harvard, έχει εργαστεί ως πολιτικός σχολιαστής και μίλησε στα Συνέδρια των Δημοκρατικών το 2020 και το 2024. Είναι δραστήριος στα social media, με συχνές και σχολιαστικές αναρτήσεις, ενώ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις του με τον θείο του, Υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Robert F. Kennedy Jr., σχετικά με τη σκεπτικιστική του στάση απέναντι στα εμβόλια.

Ο Lasher φέρεται να μπαίνει στην κούρσα με την υποστήριξη του αποχωρούντος Nadler, σε μια περίοδο που ασκείται πίεση στη βάση των Δημοκρατικών να παραμερίσουν οι παλαιότεροι πολιτικοί, αφήνοντας χώρο σε μια νέα γενιά ηγετών.

Η στήριξη του Nadler μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια πολυπληθή εσωκομματική μάχη, καθώς εξακολουθεί να θεωρείται ισχυρός παράγοντας επιρροής στην περιφέρεια. Ο Elkind είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον όταν, σε ηλικία μόλις 26 ετών, είχε τολμήσει να κατέβει απέναντι στον Nadler.