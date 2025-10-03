Κακοκαιρία σάρωσε τη Βουλγαρία – Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες

Οι ισχυρές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Βουλγαρία κόστισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες.

Οι ισχυρές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Βουλγαρία στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ελενίτε, ένα θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο διασώστες: ένας της συνοριοφυλακής και ο άλλος είναι οδηγός τρακτέρ» είπε ο Μίτοφ μιλώντας στο ραδιόφωνο. Το τρίτο θύμα πνίγηκε σε ένα ξενοδοχείο, λόγω της ξαφνικής ανόδου των νερών, ανέφεραν οι Αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε. Από τις πλημμύρες υπέστησαν ζημιές κτίρια και δρόμοι.

«Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί μέχρι τη θάλασσα. Στάλθηκε στην περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν επιβάτες μέσα στα οχήματα, είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σόφια.

Πολλές κοινότητες στη νοτιοανατολική και τη βορειοδυτική Βουλγαρία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.