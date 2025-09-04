Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Hollow Water First Nation στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά. Νεκρός και ο ύποπτος της επίθεσης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε μια κοινότητα στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, αναφέρει η αστυνομία του Καναδάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση είχε επίσης πεθάνει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, προς το BBC.