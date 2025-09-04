Καταπέλτης ομοσπονδιακή δικαστής εναντίον του Τραμπ στη δικαίωση του Χάρβαρντ

H δικαστής Άλιζον Μπάροουζ διέταξε το “ξεπάγωμα” των ομοσπονδιακών ερευνητικών κονδυλίων του Χάρβαρντ, εκθέτοντας το επιχείρημα του αντισημιτισμού.

Ομοσπονδιακή δικαστής έκρινε ως παράνομη την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, να “παγώσει” ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια του Χάρβαρντ, της τάξεως των 2.200.000 δολ., διέταξε το “ξεπάγωμα” τους και απαγόρευσε την παρακράτηση τυχόν πρόσθετων ομοσπονδιακών κεφαλαίων προς το πανεπιστήμιο.

Η δικαστής Άλισον Μπάροουζ απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης πως προχώρησε στο “πάγωμα” των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων γιατί το Χάρβαρντ επέτρεπε τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη.

Όπως έγραψε στην απόφαση της «στην πραγματικότητα, υπάρχει μικρή σύνδεση μεταξύ της έρευνας που επηρεάζεται από τις λήξεις των επιχορηγήσεων και του αντισημιτισμού.

Όταν “πάγωσε” η χρηματοδότηση, δεν έγινε έρευνα για το εάν κάποια συγκεκριμένα ερευνητικά εργαστήρια εμπλέκονταν σε αντισημιτική συμπεριφορά, απασχολούσαν Εβραίους, διοικούνταν από Εβραίους επιστήμονες ή διερευνούσαν ζητήματα ή ασθένειες που αφορούσαν ιδιαίτερα τους Εβραίους, πράγμα που σημαίνει ότι το “πάγωμα” θα μπορούσε και πιθανότατα θα βλάψει τους ίδιους τους ανθρώπους που οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι προστατεύουν».

Η, διορισμένη από τον Μπαράκ Ομπάμα, δικαστής σημείωσε και ότι «η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι σημαντικός στόχος. Το Χάρβαρντ έκανε λάθος που τόσο καιρό ανεχόταν συμπεριφορές μίσους.

Ωστόσο, τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού ήταν ο πραγματικός στόχος των κατηγορουμένων, όταν ενεργούσαν κατά του Χάρβαρντ και, ακόμη και αν ήταν, η καταπολέμηση του αντισημιτισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί με βάση την Πρώτη Τροπολογία.

Επίσης, μια αναθεώρηση του διοικητικού αρχείου καθιστά δύσκολο να συμπεράνουμε οτιδήποτε άλλο, εκτός από το ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για μια στοχευμένη, ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση στα κορυφαία πανεπιστήμια αυτής της χώρας.

«Οι πράξεις τους έχουν θέσει σε κίνδυνο δεκαετίες έρευνας και την ευημερία όλων όσων θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν, καθώς και αντικατοπτρίζουν μια περιφρόνηση των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους».

Να θυμίσουμε εδώ πως ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι καταπολεμά τον αντισημιτισμό στο campus του Χάρβαρντ, που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ευρύτερης διαμάχης για την ακαδημαϊκή ελευθερία, τις ομοσπονδιακές δαπάνες και την εποπτεία της πανεπιστημιούπολης.

Πώς εξελίχθηκε η μάχη που κατέληξε στη νίκη του Χάρβαρντ

Το “πάγωμα” των ερευνητικών κονδυλίων ήταν η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ στην άρνηση του πανεπιστημίου να αλλάξει τις πρακτικές εισαγωγής φοιτητών και το πρόγραμμα των μαθημάτων του.

Με το “πάγωμα” της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έρευνα, ο προϋπολογισμός του πανεπιστημίου διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη και για αυτό οι καθ’ ύλην αρμόδιοι κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Κατόπιν αυτής, ο Τραμπ αφαίρεσε το καθεστώς της φοροαπαλλαγής και διέταξε έρευνα για φυλετικές διακρίσεις, εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η υπουργός Εσωτερικών, Κρίστι Νοέμ ζήτησε από το Χάρβαρντ, το οποίο χαρακτήρισε “αντισημιτικό ίδρυμα της ακροαριστεράς” και “απειλή για τη δημοκρατία”, να παραδώσει λεπτομερή αρχεία για τις “παράνομες και βίαιες δραστηριότητες” των διεθνών φοιτητών του, κατηγορώντας τους αξιωματούχους του ιδρύματος πως δεν προστάτευαν τους Ισραηλινούς φοιτητές από τον αντισημιτισμό.

Το Χάρβαρντ αρνήθηκε να δώσει το παραμικρό και η κυβέρνηση προχώρησε στη διαγραφή του από το Πρόγραμμα Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής. Δηλαδή, άφηνε εκτός τους μη Αμερικανούς φοιτητές, δηλαδή το 70% του συνόλου.

Μετά, έκανε τα ίδια σε άλλα πανεπιστήμια που δεν συντάχθηκαν με τα “θέλω” του.

Ωστόσο, το Χάρβαρντ είναι το μόνο που πήγε τον Τραμπ στα δικαστήρια και δικαιώθηκε.

Harvard AP

Η ανακοίνωση του Χάρβαρντ

Σε ανακοίνωση του Harvard, την οποία υπέγραφε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Άλαν Μ. Γκάρμπερ αναφέρεται «αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Χάρβαρντ,

Πριν λίγες ώρες, το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ έκανε δεκτή την αίτηση του Χάρβαρντ για συνοπτική κρίση (σσ δικαστική απόφαση που λαμβάνεται χωρίς την ανάγκη δικαστηρίου με ενόρκους -βασίζεται σε στοιχεία που υπάρχουν), κρίνοντας ότι το πάγωμα της χρηματοδότησης της έρευνας του Πανεπιστημίου από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν παράνομο.

Η απόφαση επιβεβαιώνει την Πρώτη Τροπολογία του Χάρβαρντ και τα διαδικαστικά δικαιώματα, και επικυρώνει τα επιχειρήματά μας, υπέρ της ακαδημαϊκής ελευθερίας του Πανεπιστημίου, της κριτικής επιστημονικής έρευνας και των βασικών αρχών της αμερικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρόλο που αναγνωρίζουμε τις σημαντικές αρχές που επιβεβαιώνονται στη σημερινή απόφαση, θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις επιπτώσεις της γνωμοδότησης, να παρακολουθούμε περαιτέρω νομικές εξελίξεις και να έχουμε επίγνωση του μεταβαλλόμενου τοπίου στο οποίο επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.

Θα συνεχίσουμε να αφιερωνόμαστε στην επέκταση, τη διάδοση και την εφαρμογή της γνώσης, γνωρίζοντας ότι οι επιτυχίες μας θα κάνουν πραγματική διαφορά, για τα άτομα σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχές μας θα μας καθοδηγήσουν στην πορεία προς τα εμπρός.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανοιχτή έρευνα και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, και να χτίζουμε μια κοινότητα, στην οποία όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας τους επόμενους μήνες καθώς ενωνόμαστε, με ανανεωμένη δέσμευση, στην επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα.

Με τις καλύτερες ευχές για το φθινοπωρινό εξάμηνο».

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Όλοι περιμένουν πως ο Τραμπ θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του εναντίον του εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Για αρχή, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε πως θα ασκήσει έφεση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λιζ Χιούστον είπε στο CNN πως «η ακτιβιστής δικαστής που διορίστηκε από τον Ομπάμα πρόκειται πάντα να αποφαίνεται υπέρ του Χάρβαρντ, ανεξάρτητα από τα γεγονότα.

Για κάθε δίκαιο παρατηρητή, είναι σαφές ότι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ απέτυχε να προστατεύσει τους φοιτητές του από την παρενόχληση και επέτρεψε στις διακρίσεις να μαστίζουν την πανεπιστημιούπολη του για χρόνια».