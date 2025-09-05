Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται νέα συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, αλλά μπορεί να γίνει

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις δηλώσεις του Τραμπ περί άμεσης συνάντησης με τον Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως κάτι τέτοιο μπορεί να οργανωθεί “πολύ γρήγορα” αν χρειαστεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως είπε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα».

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA.

Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.