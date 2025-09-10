Λάρι Έλισον: Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο που εκτόπισε τον Ίλον Μασκ

Ο Λάρι Έλισον έγινε για πρώτη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τερματίζοντας την σχεδόν ετήσια κυριαρχία του Ίλον Μασκ στην πρώτη θέση.

Ο Λάρι Έλισον έγινε για πρώτη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βάζοντας τέλος στην κυριαρχία του Ίλον Μασκ ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης για σχεδόν έναν χρόνο.

Η περιουσία του αυξήθηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η Oracle Corp. ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και δήλωσε ότι ότι αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις.

Η αύξηση ανέβασε τη συνολική του περιουσία στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται στα 385 δισεκατομμύρια δολάρια,σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index.

Ο Μασκ χαρακτηρίστηκε ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, προτού χάσει τον τίτλο από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.com και τον Μπερνάρ Αρνό της LVMH. Κατέκτησε εκ νέου την κορυφή πέρυσι και παρέμεινε εκεί για λίγο πάνω από 300 ημέρες, αναφέρει το Bloomberg.

Ο 81χρονος Έλισον, ο οποίος είναι συνιδρυτής της Oracle και τώρα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας, έχει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του περιουσίας δεσμευμένο στην εταιρεία λογισμικού βάσεων δεδομένων.

Οι μετοχές της Oracle, οι οποίες είχαν ήδη σημειώσει άνοδο 45% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, εκτοξεύτηκαν κατά 41% την Τετάρτη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στις κρατήσεις και έδωσε μια επιθετική πρόβλεψη για την επιχείρηση υποδομών cloud. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχει σημειώσει ποτέ η εταιρεία.

Αντίθετα, οι μετοχές της Tesla Inc. έχουν σημειώσει πτώση 13% φέτος. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει προτείνει ένα τεράστιο πακέτο αμοιβών για τον Μασκ για να τον διατηρήσει στην θέση του, το οποίο, αν καταφέρει να επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.