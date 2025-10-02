Λίβανος: Δύο νεκροί μηχανικοί από ισραηλινό πλήγμα

Το Ισραήλ εξακολουθεί να χτυπά το Λίβανο. Αλλοι δύο νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δύο μηχανικοί, που έκαναν εκτίμηση των ζημιών στον νότιο Λίβανο για λογαριασμό εταιρείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει συχνά επιδρομές, με δεδηλωμένο στόχο τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε στα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί 103 άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι «ο Ισραηλινός εχθρός έβαλε στο στόχαστρο αυτοκίνητο στην οδική αρτηρία Τζάρμακ-Χαρντάλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός, σύμφωνα με πρώτο απολογισμό».

Το πλήγμα έγινε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ. Φωτογράφος του AFP είδε ένα αυτοκίνητο που ήταν κατεστραμμένο ολοσχερώς στον δρόμο αυτόν, όπου είχαν σπεύσει στρατιώτες και διασώστες.

Σύμφωνα με το ANI, οι δύο νεκροί είναι «μηχανικοί που έκαναν εκτίμηση των ζημιών των επιθέσεων» των ισραηλινών δυνάμεων «για λογαριασμό της εταιρείας Meamar».

Σε αυτήν είχαν επιβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο είχε ανακοινώσει για την εταιρεία ότι «ανήκει, ελέγχεται ή διοικείται» από τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει συχνά πλήγματα στον Λίβανο μετά τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης με την Χεζμπολάχ, δηλώνοντας ότι βάζει στο στόχαστρο μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης, την οποία κατηγορεί ότι προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Χθες, Τετάρτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε πλήγμα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Πλήγματα είχαν επίσης στόχο προκατασκευασμένα κτίρια, εκσκαφείς και λοιπό εξοπλισμό, σε προφανή απόπειρα να αποτραπεί κάθε εργασία ανοικοδόμησης στις μεθοριακές ζώνες, σύμφωνα με το AFP.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε τον Μάρτιο σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος της ανοικοδόμησης και της ανάκαμψης του Λιβάνου μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 80.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω της βίας, ενώ από το βόρειο Ισραήλ είχαν επίσης εκτοπιστεί άλλοι 30.000 άνθρωποι.

Η αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ Χεζμπολάχ, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του Λιβάνου, υποβάλλεται σε έντονες πιέσεις να καταθέσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της, ο Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί, σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε ενώπιον δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών της οργάνωσης, οι οποίοι τιμούσαν τη μνήμη του προκατόχου του Κάσεμ, του Χασάν Νασράλα, τον οποίο σκότωσε το Ισραήλ πριν από έναν χρόνο.