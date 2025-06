Λος Άντζελες: Ο Τραμπ λέει ότι μπορεί να επιδείξει και πιο σκληρή στάση – Μαζικές συλλήψεις

Σε πάνω από 370 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στο Λος Άντζελες μετά την πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων, με φόντο την υπόσχεση Τραμπ να “ελευθερώσει” την πόλη.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε “μαζικές συλλήψεις” μετά την πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων του ICE, που έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε πεδίο μάχης με βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας και σκληρή καταστολή.

Συγκεκριμένα, πάνω από 370 άτομα έχουν συλληφθεί και 23 επιχειρήσεις έχουν λεηλατηθεί, ενώ νέες διαδηλώσεις προγραμματίζονται στη Νέα Υόρκη, το Τέξας, το Σαν Φρανσίσκο και το Σικάγο.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από τις αρχές το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο του Λος Άντζελες έχει αρθεί.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε την Τρίτη (10/06) την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, που θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα την Τρίτη και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Θα ισχύει σε μια περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Την ίδια στιγμή, και ενώ η αντιπαράθεση με τους αξιωματούχους της πολιτείας μαίνεται, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να “απελευθερώσει” την πόλη, αλλά κατηγορείται από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, για “επίθεση” στη δημοκρατία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι κάτοικοι του Λος Άντζελες είναι “πολύ τυχεροί” που αποφάσισε να στείλει στρατεύματα., καθώς η πόλη ειδάλλως θα είχε “καεί συθέμελα“.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε επανειλημμένα την απόφασή του να στείλει την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια -παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη- και να κινητοποιήσει πεζοναύτες.

“Αν τα στρατεύματά μας δεν πήγαιναν στο Λος Άντζελες, θα είχε γίνει στάχτη αυτή τη στιγμή, ακριβώς όπως κάηκαν πολλά από τα σπίτια τους”, έγραψε στο Truth Social την Τετάρτη. “Οι υπέροχοι άνθρωποι του Λος Άντζελες είναι πολύ τυχεροί που πήρα την απόφαση να παρέμβω και να βοηθήσω!!!”

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε επίσης ότι πιθανόν δεν θα είχε τη δυνατότητα να στείλει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες κατά την πρώτη του θητεία.

“Τώρα μπορώ να κάνω πράγματα που δεν θα μπορούσα να κάνω, επειδή η προηγούμενη προεδρία ήταν τόσο κακή που οποιοσδήποτε φαίνεται καλύτερος“, δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Pod Force One της New York Post. “Για παράδειγμα, μπορώ να είμαι πιο σκληρός στην επίθεση κατά του Λος Άντζελες“, πρόσθεσε.

“Νομίζω ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς πριν από τέσσερα χρόνια, ή πριν από οκτώ χρόνια, θα ήταν πιο δύσκολη”, κατέληξε.

“I’m able to do things now that I wouldn’t have been able to do because the previous president and presidency was so bad that anybody looks good,” Trump said in an interview with the New York Post’s Pod Force One. “As an example, I can be stronger on an attack on Los Angeles,” Trump said.

“I think bringing in the National Guard four years ago, or eight years ago, would have been more difficult,” he added.

19 πολιτείες, 35 πόλεις: Οι ΗΠΑ διαδηλώνουν κατά του ICE

Το Λος Άντζελες μπορεί να είναι το επίκεντρο των αναταραχών μετά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν λόγω των επιδρομών που πραγματοποίησαν οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Ο Independent εντόπισε τις διαδηλώσεις ενάντια στην ICE που πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 35 πόλεις των ΗΠΑ, σε 19 πολιτείες.

Η πλειονότητα των διαδηλώσεων εκτός Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να σημειώνονται σε έξι πόλεις στην Καλιφόρνια, σε τρεις πόλεις του Τέξας και σε τρεις πόλεις της Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, τουλάχιστον τρεις ακόμη πορείες είναι προγραμματισμένες για σήμερα στο Σεντ Λούις, την Ινδιανάπολη και το Σιάτλ. Περισσότερες διαδηλώσεις αναμένονται στο Λος Άντζελες και σε άλλα σημεία “καυτών σημείων” στη Νέα Υόρκη και το Τέξας.

Οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο διαφέρουν σε μέγεθος, με ορισμένες πόλεις να αναφέρουν δεκάδες ή εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ άλλες έχουν δει χιλιάδες ανθρώπους να πλημμυρίζουν τους δρόμους.

Περισσότερες από εκατοντάδες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα.