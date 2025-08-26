Λούλα: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί τη βίζα του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης

Την ανάκληση της βίζας του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης, Ρικάρντο Λεβαντόφσκι, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωστοποίησε ο πρόεδρος Λούλα

Ανακλήθηκε η αμερικανική βίζα του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι, δήλωσε την Τρίτη (26/08) ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα, καταδικάζοντας την Ουάσινγκτον για μια «ανεύθυνη κίνηση».

Κατά τη διάρκεια υπουργικής συνεδρίασης, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του στον υπουργό του απέναντι στην «ανεύθυνη κίνηση ανάκλησης» της βίζας του.

Αυτό είναι ένα ακόμη μέτρο που λαμβάνει η Ουάσινγκτον κατά της Βραζιλίας σε αντίποινα για τη συνεχιζόμενη δίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος.

Αυτά τα μέτρα «είναι απαράδεκτα, όχι μόνο κατά του υπουργού (Λεβαντόφσκι), αλλά και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε άλλης βραζιλιάνικης προσωπικότητας», πρόσθεσε ο Λούλα. Η ανάκληση της βίζας του Βραζιλιάνου υπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε από τις αμερικανικές αρχές με τις οποίες επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, στην κίνηση αυτή αναφέρθηκε στο X ο Πάουλο Φιγκεϊρέδο, ένας Βραζιλιάνος influencer που διαμένει στις ΗΠΑ.

Το δίδυμο του Πάουλο Φιγκεϊρέδο και του Εντουάρντο Μπολσονάρου, γιου του πρώην προέδρου που επίσης ζει σήμερα στις ΗΠΑ, ασκεί πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση κατά των σημερινών αρχών της Βραζιλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ επέβαλε δασμολογική επιβάρυνση 50% σε ένα μέρος βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Μια απόφαση που δικαιολόγησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για ένα υποτιθέμενο «κυνήγι μαγισσών» του οποίου θύμα είναι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες που προεδρεύει στη δίκη του Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος, ανακαλώντας τη βίζα του.

Παρόμοια μέτρα έχουν επιβληθεί σε πολλά άλλα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση.