Μαδούρο: Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση

Το μήνυμα του προέδρου της Βενεζουέλας μετά τις απειλές Τραμπ ότι «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες, Παρασκευή, πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη.

«Καμιά από τις διαφορές που έχουμε και είχαμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση» είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας, αξιώνοντας «σεβασμό» για τη χώρα του.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, συνέχισε στο διάγγελμά του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη 10 μαχητικών αεροσκαφών αιχμής F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική νήσο στην Καραϊβική, πέρα από αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.

Το Καράκας εξεγείρεται καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες τη στρατιωτική παρουσία της στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση και λέει πως «διευθύνει» ο ομόλογός του της Βενεζουέλας.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα «προκλητική» ενέργεια.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί επί χρόνια τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

«Οι αναφορές των υπηρεσιών που λαμβάνει δεν είναι αληθείς», αντέτεινε χθες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. «Η Βενεζουέλα σήμερα είναι χώρα απαλλαγμένη από την παραγωγή φύλλων κόκας, από την κοκαΐνη, και είναι χώρα που αγωνίζεται εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», επέμεινε.

«Η Βενεζουέλα ήταν πάντα διατεθειμένη να συζητήσει, να κάνει διάλογο, όμως απαιτούμε σεβασμό», συμπλήρωσε.