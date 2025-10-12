ΗΠΑ: Νέο μακελειό με 4 νεκρούς και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ με μαζικούς πυροβολισμούς, τέσσερις, τουλάχιστον, νεκροί.

Περιστατικό μαζικών πυροβολισμών έλαβε χώρα στη Νότια Καρολίνα (συγκεκριμένα στο νησί της Αγίας Ελένης) των ΗΠΑ το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα. Το περιστατικό συνέβη σε νυχτερινό μαγαζί.

Oι αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο ενώ τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η έρευνα για την αναζήτηση των δραστών συνεχίζεται.