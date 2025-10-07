Μαρόκο: Στους δρόμους για 10η μέρα οι νέοι – Ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Διαδηλώσεις για δέκατη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις του Μαρόκου, με κύριο αίτημα τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας αλλά και την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Δεκάδες νέοι διαδήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας (6/10) στην Καζαμπλάνκα, για δέκατη συνεχόμενη νύχτα, κατόπιν καλέσματος της “GenZ 212”, για να αξιώσουν σεβασμό των «θεμελιωδών δικαιωμάτων» τους ως προς την υγεία και την παιδεία και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή δεκάδων ανθρώπων στην πρωτεύουσα Ραμπάτ και στην Αγαδίρ (νότια).

Οι διαδηλωτές βάζουν απευθείας στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό Αχανούς, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από το 2021, με την θητεία του να αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

«Τα τέσσερα χρόνια αυτής της κυβέρνησης, δεν υπήρξε βελτίωση. Το αντίθετο, είχαμε περισσότερη διαφθορά και περισσότερη καταστολή», κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρέντα, 27 ετών, που επέλεξε να μη δώσει το επώνυμό του εξαιτίας της ανησυχίας πως θα υποστεί αντίποινα.

Από την 27η Σεπτεμβρίου, κάθε βράδυ διαδηλωτές απαιτούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Τις κινητοποιήσεις οργανώνει η “συλλογικότητα” ονόματι GenZ 212, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και είναι άγνωστο μέχρι τώρα τουλάχιστον ποιοι είναι οι ιδρυτές και οι ηγέτες της.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες, η οργάνωση των “ελεύθερων νέων”, όπως χαρακτηρίζονται, απηύθυνε έκκληση στον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄, να αποπέμψει την κυβέρνησή του.

Την περασμένη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει «κοινωνικές διεκδικήσεις» των νέων και τη «διάθεσή του να διεξαγάγει διάλογο».

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές.

«Ήρθαμε για την ίδια υπόθεση: τα θεμελιώδη δικαιώματά μας (…) Όλος ο κόσμος έχει οικογένεια, και χρειάζεται κάποιες φορές (οι συγγενείς του) να πάνε σε νοσοκομείο. Και όταν φτάνουν στο νοσοκομείο… καταστροφή», πρόσθεσε ο Ρέντα.

Αν και η GenZ 212 επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που οργανώνει, την περασμένη εβδομάδα ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε διάφορες μικρότερες κοινότητες, τα οποία μάλιστα κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων, που σκοτώθηκαν από αστυνομικά πυρά σε χωριό κοντά στην Αγαδίρ.