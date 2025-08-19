Μάθιου Πέρι: Η “βασίλισσα της κεταμίνης” παραδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατό του

Η Τζασβίν Σάνγκα συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία κατηγορία διανομής της ουσίας.

Η έμπορος ναρκωτικών Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή με το προσωνύμιο «Ketamine Queen» (Βασίλισσα της Κεταμίνης), παραδέχθηκε την ενοχή της για ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατο του πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι (Mathhew Perry).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας, η 42χρονη Σάνγκα συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία κατηγορία διανομής της ουσίας που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Η Σάνγκα, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, φέρεται να προμήθευε τον Μάθιου Πέρι με τη θανατηφόρα ουσία μέσω του προσωπικού του βοηθού. Αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου 2023. Η ιατροδικαστική έκθεση προσδιόρισε την κεταμίνη ως την κύρια αιτία θανάτου.

Μετά τον θάνατό του, οι αρχές άσκησαν διώξεις σε συνολικά πέντε άτομα. Ανάμεσά τους και ο 55χρονος γιατρός Μαρκ Τσάβες από το Σαν Ντιέγκο, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Οκτώβριο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών, με την καταδίκη του να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο 55χρονος Έρικ Φλέμινγκ δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για διακίνηση κεταμίνης και αναμένεται να καταδικαστεί τον Νοέμβριο, αντιμετωπίζοντας ποινή έως και 25 ετών.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι και ο 60χρονος Κένεθ Ιβαμάσα, προσωπικός βοηθός του Πέρι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έκανε την ένεση της θανατηφόρας δόσης και ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία διανομής ουσίας με θανατηφόρο κατάληξη. Η ποινή του θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο και μπορεί να φτάσει τα 15 έτη κάθειρξης.

Πριν από λίγες ημέρες, και ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια – ο βασικός στόχος της εκτεταμένης έρευνας των Αρχών – δήλωσε ένοχος για χορήγηση κεταμίνης στον Πέρι, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τον εθισμό του ηθοποιού.