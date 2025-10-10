Mε βιομετρικούς ελέγχους τα ταξίδια στην ΕΕ – Όλες οι αλλαγές, ποιους αφορούν

Ξεκινά την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή καταχώρηση στο σύστημα εισόδου – εξόδου στα εξωτερικά σύνορα.

Μετά από χρόνια σχεδιασμού και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ξεκινάει πιλοτικά η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή καταχώρηση στο σύστημα εισόδου – εξόδου στα εξωτερικά σύνορα.

Αν και οι κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ και για πόσο χρονικό διάστημα δεν αλλάζουν, το νέο σύστημα θα παρακολουθεί τις διασυνοριακές μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν (29 χώρες). Αυτό θα γίνεται μέσω της συλλογής βιομετρικών δεδομένων των επισκεπτών — όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες, π.χ. στις ΗΠΑ.

Τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα και πώς μπορεί να επηρεάσει τα ταξίδια σας. Το CNN συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Τι είναι το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ (EES)

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ (EES) θα καταγράφει βιομετρικά δεδομένα από πολίτες τρίτων χωρών (δηλαδή μη Ευρωπαίους) που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν — η οποία περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός από την Κύπρο και την Ιρλανδία, καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Όπως συμβαίνει με τους επισκέπτες στις ΗΠΑ, που τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα, έτσι και οι ταξιδιώτες προς την ΕΕ θα υποβάλλονται σε ανάλογη διαδικασία κατά την είσοδο και την έξοδο από τη ζώνη Σένγκεν.

Ο στόχος είναι διπλός:

Να μειωθεί η εγκληματικότητα και η παράνομη διακίνηση.

Να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες δεν υπερβαίνουν το επιτρεπτό χρονικό όριο παραμονής.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Το νέο σύστημα θα συγκρίνει πρόσωπα και δακτυλικά αποτυπώματα σε σχέση με τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα.

Ωστόσο, η πρώτη καταγραφή, με σκοπό τη δημιουργία αρχείου, θα διαρκέσει λίγο παραπάνω. Ο ταξιδιώτης θα δώσει:

Φωτογραφία προσώπου

Δακτυλικά αποτυπώματα

Πληροφορίες διαβατηρίου

Τα σημεία ελέγχου έχουν ήδη εξοπλιστεί με αυτόματα κιόσκια αυτοεξυπηρέτησης για την πρώτη εγγραφή.

Στις επόμενες επισκέψεις, η διαδικασία θα είναι πιο γρήγορη, αφού το σύστημα θα συγκρίνει απλώς τα νέα δεδομένα με τα ήδη αποθηκευμένα.

Αν έχετε βιομετρικό διαβατήριο και το σημείο εισόδου διαθέτει ηλεκτρονικές πύλες (E-gates), η είσοδος θα είναι ακόμα πιο εύκολη.

Θα ισχύει παντού;

Όχι αμέσως. Για την αποφυγή καθυστερήσεων, η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά.

Κάθε χώρα μέλος επιλέγει πού και πώς θα εφαρμόσει το σύστημα. Οι βασικοί στόχοι είναι μέσα σε 30 ημέρες να έχει γίνει καταγραφή του 10% των ταξιδιωτών, σε 90 ημέρες το 35%, σε 150 ημέρες το 50% και σε 180 ημέρες (9 Απριλίου 2026) το 100%.

Τουλάχιστον ένα σημείο διέλευσης σε κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί με το νέο σύστημα από τις 12 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί σε χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά σύνορα.

Ποια δεδομένα θα συλλέγονται

Δακτυλικά αποτυπώματα

Φωτογραφία προσώπου

Πληροφορίες διαβατηρίου (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης)

Ημερομηνίες και τοποθεσίες εισόδου/εξόδου από τη ζώνη Σένγκεν

Αν σας έχει απορριφθεί η είσοδος, αυτό θα καταγράφεται

Επίσης, θα σας ζητηθούν:

Διεύθυνση κατοικίας

Απόδειξη ότι έχετε επαρκή οικονομικά μέσα για το ταξίδι

Γυναίκα στο αεροδρόμιο iStock

Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα ταξίδια;

Ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στην αρχή, αλλά οι Αρχές προσπαθούν να τις περιορίσουν μέσω της σταδιακής εφαρμογής και της χρήσης αυτόματων κιόσκιων.

Τέλος στις σφραγίδες στα διαβατήρια;

Δεν καταργούνται οι σφραγίδες στα διαβατήρια ακόμη, καθώς το σύστημα δεν θα λειτουργεί παντού εξ αρχής. Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή (μέχρι 9 Απριλίου 2026), οι σφραγίδες θα καταργηθούν.

Θα χρειάζεται να κάνω την ίδια διαδικασία κάθε φορά που ταξιδεύω;

Όχι κάθε φορά. Τα δεδομένα θα παραμένουν στο σύστημα για 3 χρόνια. Αν ταξιδεύετε συχνά, η εγγραφή σας θα ανανεώνεται. Αν περάσουν 3 χρόνια χωρίς επίσκεψη, θα χρειαστεί νέα εγγραφή.

Τι γίνεται αν αλλάξω διαβατήριο

Δεν χρειάζεται νέα εγγραφή. Το σύστημα θα ενημερωθεί με τον νέο αριθμό διαβατηρίου.

Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να εγγραφούν;

Όχι, οι πολίτες της ΕΕ και όσοι έχουν νόμιμη άδεια παραμονής δεν χρειάζονται εγγραφή — τα βιομετρικά τους δεδομένα έχουν ήδη καταγραφεί.

Τι ισχύει για τα παιδιά

Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά πρέπει να περάσουν την υπόλοιπη διαδικασία.