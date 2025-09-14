Μεξικό: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση οχημάτων.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (13/9) στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικό, σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί.

Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

“Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα.

“Από την πρώτη αναφορά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας έχουν επιληφθεί παρέχοντας άμεση βοήθεια”, τόνισε.