Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την παράσυρση διώροφου λεωφορείου από τρένο στο Μεξικό. Συγκλονιστικές εικόνες.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα διώροφο λεωφορείο, βορειοδυτικά της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό AP Photo Fernando Llano

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).

Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό AP Photo Fernando Llano

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.