Miss Universe: Ποια είναι η Μις Παλαιστίνη που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό

Η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe. Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ που θα λάβει μέρος.

Η καλλονή Ναντίν Αγιούμπ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe.

Ο οργανισμός Miss Universe (MUO) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Αγιούμπ θα διαγωνιστεί στο Miss Universe 2025, τον Νοέμβριο.

«Ο θεσμός του Miss Universe καλωσορίζει εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα, τον πολιτιστικό διάλογο και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η κα Αγιούμπ, ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, εκφράζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που αποτελούν βασικά στοιχεία της πλατφόρμας μας», προστίθεται.

Η 27χρονη θα βρεθεί στη σκηνή του Miss Universe μαζί με περισσότερες από 130 συμμετέχουσες από όλο τον κόσμο, στον τελικό που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ.

Η Αγιούμπ είχε στεφθεί Μις Παλαιστίνη το 2022. Σε ανάρτησή της στο Instagram τόνισε ότι θέλει να δώσει φωνή στους Παλαιστινίους:

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι, για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα έχει παρουσία στο Miss Universe. Τη στιγμή που η χώρα μου βιώνει βαθιά τραγωδία —ειδικά στη Γάζα— κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί που η δύναμή τους πρέπει να γίνει γνωστή στον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο ο πόνος μας· είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας».

Η συμμετοχή της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό συμπίπτει με την έντονη διεθνή κριτική απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι από την αρχή της σύγκρουσης, τον Οκτώβριο του 2023, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι. Παρότι οι αρχές της Γάζας δεν ξεχωρίζουν αμάχους και μαχητές της Χαμάς στα στοιχεία τους, τόσο το υπουργείο όσο και ο ΟΗΕ επισημαίνουν ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Παράλληλα, όλο και περισσότερες χώρες δηλώνουν έτοιμες να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος· πάνω από 145 έχουν ήδη ταχθεί υπέρ. Πρόσφατα η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν πως θα θέσουν το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναγνώρισης, εφόσον το Ισραήλ συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα.