Μόναχο: Iσχυρές εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Συναγερμός στις αρχές του Μονάχου μετά από αναφορές για εκρήξεις και πυρκαγιά, ενώ φέρεται να ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε υπό ακόμη άγνωστες συνθήκες στο βόρειο Μόναχο, σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ, το πρωί της Τετάρτης (1/10).

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιά, ενώ φέρεται να ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σε ανάρτησή της, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο, αν και δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος, σύμφωνα με το Reuters.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Σύμφωνα με τη BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Oπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείo ειδήσεων, είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.