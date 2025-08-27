Μονή Σινά: Έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – “Κινδυνεύει η ζωή μου”

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μονή Σινά στην Αίγυπτο, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ζητά την παρέμβαση των αρχών για την απομάκρυνση των πραξικοπηματιών μοναχών που εκδιώχθηκαν χθες από το μοναστήρι.

Δραματική έκκληση να παρέμβουν οι Αιγυπτιακές και οι ελληνικές αρχές στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά απευθύνει ο Αριχεπίσκοπος Δαμιανός, καθώς πληροφορίες θέλουν μοναχούς που επιχειρούν την ανατροπή του να παραμένουν έξω από την Πύλη και να προσπαθούν να εισέλθουν και πάλι στο εσωτερικό του ναού.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγιάς μας απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στο Open.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Μονή και, έχοντας την στήριξη της πλειοψηφίας των μοναχών και των Βεδουίνων που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Μετά την άρνησή τους, ο Αρχιεπίσκοπος τους τιμώρησε με ακοινωνησία και απομακρύνθηκαν από τη Μονή.

Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών και εξέλεξαν νέα Σύναξη.

Αυτή τη στιγμή, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής, με τους στασιαστές μοναχούς να προσπαθούν να εισβάλουν, ενώ εξαπολύουν απειλές κατά της ζωής του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στελέχη της αιγυπτιακής αστυνομίας, που τις τελευταίες ώρες δεν απαντά σε κλήσεις που γίνονται, βρίσκονται πλησίον της μονής, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής παρέμβει για να εμποδίσουν τους πραξικοπηματίες στις κινήσεις τους.

Αντιθέτως, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξαν παραινέσεις να γίνουν ξανά δεκτοί οι στασιαστές στο εσωτερικό της μονής.

Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τι υποστηρίζουν οι στασιαστές μοναχοί

Την άλλη άποψη για όσα συμβαίνουν στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά κατέθεσε σήμερα ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών. Μιλώντας στο OPEN, ο Ιερομόναχος π. Συμεών έκανε καταγγελίες για μπράβους και εκδίωξή τους με τη βία.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό με έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά , έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Έίμαστε άυπνοι.

Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.

Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου.

Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατετέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν» ανέφερε ο μοναχός.