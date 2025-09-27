NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Ενώ το Πεντάγωνο εξετάζει επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας σύμφωνα με το NBC News, ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να προσφέρθηκε νωρίτερα να βοηθήσει τις ΗΠΑ για να καταδιώξουν το καρτέλ “Tren de Aragua”

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Οι επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας θα αποτελέσουν μια ακόμη κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ κατά των υποτιθέμενων στόχων του ναρκωτικού εμπορίου και της στάσης της απέναντι στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ο πρόεδρος δεν έχει εγκρίνει ακόμη τίποτα, ανέφεραν οι τέσσερις πηγές. Δύο από αυτές και ένας επιπλέον αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με τις συζητήσεις δήλωσαν ότι η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, κατά την άποψη της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο δεν έχει κάνει αρκετά για να σταματήσει τη ροή παράνομων ναρκωτικών από τη χώρα του.

Τα σχέδια που συζητούνται επικεντρώνονται κυρίως σε επιθέσεις με drones εναντίον μελών και ηγετών ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και σε εργαστήρια παρασκευής ναρκωτικών, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το NBC News στην προηγούμενη δήλωση του προέδρου: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Βενεζουέλα μας στέλνει τα μέλη των συμμοριών της, τους εμπόρους ναρκωτικών και τα ναρκωτικά. Αυτό είναι απαράδεκτο». Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός χτύπησε τουλάχιστον τρία σκάφη από τη Βενεζουέλα που φέρεται να μετέφεραν ναρκοεμπόρους και ναρκωτικά που θα μπορούσαν να απειλήσουν τους Αμερικανούς, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις ότι σε όλα αυτά τα σκάφη υπήρχαν ναρκωτικά. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος της Δομινικανής Δημοκρατίας, μαζί με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής πρεσβείας στην περιοχή, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ότι μετά από μια επίθεση βρέθηκαν ναρκωτικά στο νερό.

Ο πρόεδρος Μαδούρο πρότεινε τη βοήθειά του στις ΗΠΑ για να καταδιώξουν το καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα

Στο μεταξύ, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέφερε τη βοήθειά του στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταδιώξει τους ηγέτες του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα, αφού οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

Παράλληλα, του παρέδωσε μια επιστολή για τον Τραμπ με την οποία τον προέτρεψε να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.