Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν δεσμεύει το Ισραήλ

Καμία πίεση δεν νιώθει το Ισραήλ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην απόφαση κρατών της Δύσης να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Όσο η μία μετά την άλλη οι χώρες της Δύσης προχωρούν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, τόσο το Ισραήλ επιμένει πως παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, “δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο”.

“Το Ισραήλ δεν θα δεσμευτεί από τις παραχωρήσεις άλλων ηγετών προς την τρομοκρατία. Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος“, ξεκαθάρισε σε ανάρτηση στο Χ το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη “για τη λύση των δύο κρατών” και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.