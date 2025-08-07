Νετανιάχου: “Θέλουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της Γάζας – Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε”

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και να την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν κατάλληλα.

Σε συνέντευξη που έδωσε λίγες ώρες πριν το υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως η χώρα του σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρου του παλαιστινιακού θύλακα.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας.

Όπως είπε ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου οι Παλαιστίνιοι δεν θέλουν τη Χαμάς και την «πολεμούν γιατί βλέπουν ότι έχουν μέλλον» και προσέθεσε πως η Χαμάς «αυτός ο απαίσιος τύραννος», όπως τη χαρακτήρισε δεν «κρατάει μόνο τους ομήρους μας, αλλά και δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Γάζα ως ομήρους».

«Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», προσέθεσε.

Ωστόσο υποστήριξε πως το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», προσέθεσε.

«Θέλουμε να το παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και να δώσουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», είπε ακόμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ισραήλ: Διαφωνεί ο στρατός με το σχέδιο επέκτασης της εκστρατείας

Ο Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις του στο Fox News πριν από την συνάντηση με μια μικρή ομάδα ανώτερων υπουργών, όπου συζητήθηκαν σχέδια για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου σε περισσότερες περιοχές της Γάζας.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας ακολουθεί μια συνάντηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με τον αρχηγό του στρατού, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν ως τεταμένη, λέγοντας ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αντιτάχθηκε στην επέκταση της εκστρατείας.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει με μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές με επικεφαλής τη Χαμάς.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει στην πλήρη νίκη επί της Χαμάς.

Η ιδέα, την οποία προωθούν ιδιαίτερα ακροδεξιοί υπουργοί του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου, για προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές της Γάζας που δεν ελέγχουν ήδη, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ.

Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Σε δύο φάσεις το σχέδιο στη Γάζα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12, το σχέδιο του Ισραήλ για τη νέα φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις, με στόχο την κατάληψη της Γάζας Σίτι και την άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Το σχέδιο επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12, κατά την πρώτη φάση, το Ισραήλ αναμένεται να εκδώσει οδηγία εκκένωσης προς τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας, δίνοντάς τους χρόνο να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Γάζας. Εκεί, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αναπτυχθούν δομές πολιτικής προστασίας, όπως νοσοκομεία και καταυλισμοί για εκτοπισμένους. Η φάση αυτή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει μία στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg News ότι υπάρχει πίεση για άμεση επέκταση των σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, από 4 σε 16, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ισραήλ–ΗΠΑ μέσω του Gaza Humanitarian Foundation.

“Μιλάμε για τετραπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες, όλα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση”, δήλωσε ο Χάκαμπι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο συνδέεται με την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του IDF. “Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για ορισμένες περιοχές στον βορρά, καθώς θα εξαρτηθεί από το αν ο IDF μπορεί να τις καθαρίσει και να τις καταστήσει ασφαλείς”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Channel 12, η επέκταση των ανθρωπιστικών κέντρων θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισ. δολάρια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στόχος είναι η δημιουργία πρόσβασης των Παλαιστινίων σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, καθώς η Γάζα Σίτι περνά υπό ισραηλινό έλεγχο.

Associated Press

Ρεπορτάζ των Ynet, Kan και Channel 13 αναφέρουν ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες, με συμμετοχή τεσσάρων έως πέντε μεραρχιών του ισραηλινού στρατού. Το σχέδιο μάλιστα δεν περιορίζεται στην πόλη της Γάζας, αλλά περιλαμβάνει και επέκταση προς τους προσφυγικούς καταυλισμούς του κεντρικού τομέα, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ουσιαστική παρουσία του ισραηλινού στρατού.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί ακόμη περισσότερο προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα εξελίσσονται σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη ζωή τους.

Το Kan μετέδωσε επίσης ότι οι διαμεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ ασκούν πίεση στο Ισραήλ – μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών – να μην υλοποιήσει το σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα παροτρύνουν τη Χαμάς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το δίκτυο επικαλείται πηγές ασφαλείας που δηλώνουν ότι ο στόχος του σχεδίου είναι να ωθήσει μαζικά περισσότερους Παλαιστινίους προς τη ζώνη Μαουάσι στο νότο, με την ελπίδα ότι αυτή η κίνηση θα υπηρετήσει τη διακηρυγμένη πρόθεση για ενθάρρυνση μετανάστευσης από τη Γάζα.

Μεταξύ των βασικών στόχων του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Ισραήλ περιλαμβάνεται η άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομείναντων ομήρων. Ωστόσο, σύμφωνα με το Kan, Ισραηλινός αξιωματούχος εκτιμά ότι οι πιθανότητες η Χαμάς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν εγκριθεί το σχέδιο είναι “σχεδόν μηδενικές”.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Channel 12, εξετάζεται το ενδεχόμενο το σχέδιο να ευθυγραμμιστεί με την υπό διαμόρφωση αμερικανική πρόταση για συνολική διευθέτηση. Αν και το Ισραήλ μπορεί να “παγώσει” τις επιχειρήσεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμένεται να ζητήσει εντολή ώστε να έχει ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, την εξουσιοδότηση να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών βημάτων για την εφαρμογή του νέου σχεδίου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Kan, στο τραπέζι βρίσκεται και εναλλακτικό σχέδιο που προβλέπει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών, τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές αυτές και την διενέργεια στοχευμένων εφόδων αντί για πλήρη στρατιωτική κατάληψη. Στόχος θα ήταν η σταδιακή εξουθένωση της Χαμάς, κάτι που θα έπαιρνε παραπάνω χρόνο, ενώ πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι το εναλλακτικό σχέδιο ενδέχεται να αποτελέσει ενδιάμεσο στάδιο πριν από μια πλήρη επέκταση. Ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει απορρίψει αυτό το σενάριο.

Όπως μεταδίδει το Channel 13, στη συνεδρίαση αναμένεται να συμμετάσχει και ο ηγέτης του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, ο οποίος – μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ – δείχνουν να αντιτίθενται στο πλήρες σχέδιο κατάληψης της Γάζας. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα εξασφαλίσει πλειοψηφία υπέρ της έγκρισής του στο συμβούλιο ασφαλείας.