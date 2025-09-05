Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ όπου άνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο. Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου περίπου στις 6 μ.μ. ένας άνδρας, αφού ανέβηκε στο περβάζι του κτηρίου, απειλώντας ότι θα πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να τον μεταπείσει.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που έχουν αναπτύξει ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλεί να πέσει ο άνδρας.