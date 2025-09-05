NYT: Αμερικανοί κομάντος σκότωσαν Βορειοκορεάτες ψαράδες σε μυστική αποστολή το 2019

Με πλήρη αποτυχία στέφθηκε η μυστική αποστολή επίλεκτης ομάδας αμερικανών κομάντος με εντολή Τραμπ στη Βόρεια Κορέα το 2019, με στόχο την τοποθέτηση μηχανισμού παρακολούθησης

Αμερικανοί κομάντος (μέλη της Navy SEAL) πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκετούς Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης μυστικής αποστολής που είχε στόχο την εγκατάσταση μιας συσκευής παρακολούθησης το 2019.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού αποβιβάστηκε σε μια βραχώδη ακτή στη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο μυστικής αποστολής, με στόχο να τοποθετηθεί ηλεκτρονική συσκευή που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβάλλουν τις επικοινωνίες του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εν μέσω υψηλού επιπέδου συνομιλιών για τα πυρηνικά με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να προσφέρει στις ΗΠΑ έναν πολύτιμο κύμα πληροφοριών. Όμως, σήμαινε τοποθέτηση Αμερικανών κομάντος σε έδαφος της Βόρειας Κορέας — μια κίνηση που, αν ανιχνευόταν, όχι μόνο θα μπορούσε να βάλει “φωτιά” στις διαπραγματεύσεις, αλλά και να προκαλέσει κρίση μεταξύ των δύο χωρών με ομήρους ή μια κλιμακούμενη σύγκρουση με έναν πυρηνικά εξοπλισμένο αντίπαλο. Ήταν επομένως τόσο ριψοκίνδυνη που απαιτούσε την άμεση έγκριση του προέδρου.

Η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, που περιλαμβάνουν εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των λεπτομερειών που είναι ακόμη διαβαθμισμένες, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς διεξήγαγε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν. Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η αμερικανική πρεσβεία στην Σεούλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ AP Photo/Evan Vucci

Τι συνέβη κατά την αποβίβαση των κομάντος στην βορειοκορεάτικη ακτή

Για την επιχείρηση, επελέγη η Μονάδα Red Squadron της SEAL Team 6 — η ίδια μονάδα που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι SEALs προετοιμάζονταν για μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Όμως, όταν έφτασαν στην ακτή που νόμιζαν ότι ήταν ακατοίκητη εκείνη τη νύχτα, φορώντας μαύρες στολές και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή άρχισε να καταρρέει γρήγορα, καθώς ένα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι. Οι φανοί από το πλοίο σάρωσαν το νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι SEALs άνοιξαν πυρ. Σε λίγα δευτερόλεπτα, όλοι στο σκάφος ήταν νεκροί.

Οι πολίτες φέρονται να βούτηξαν για οστρακοειδή όταν κατά λάθος συνάντησαν την ομάδα των αμερικανών κομάντος καθώς άρχιζε να νυχτώνει στην ακτή, αναφέρουν οι Times. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσους επέβαιναν στο μικρό αλιευτικό σκάφος, αναφέρει το δημοσίευμα, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων.

Οι SEALs υποχώρησαν στη θάλασσα χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή παρακολούθησης.

Μια απόρρητη έρευνα του Πενταγώνου αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες “είναι δικαιολογημένες” βάσει των κανόνων εμπλοκής, ανέφερε η έκθεση.

Η επιχείρηση του 2019 δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί δημοσίως, ούτε καν υπονοηθεί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Βόρεια Κορέα. Οι λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες και αναφέρονται για πρώτη φορά εδώ. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε τα βασικά μέλη του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις υπηρεσίες πληροφοριών, ούτε πριν ούτε μετά την αποστολή. Η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να έχει παραβιάσει τον νόμο.

Από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ το 2019, οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της.