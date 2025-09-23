NYT: Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Ο Ερολ Μασκ έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών και θετών παιδιών του από το 1993, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας.

Ο Έρολ Μασκ, ο 79χρονος πατέρας του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, έχει κατηγορηθεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά πέντε από τα βιολογικά και τα θετά του παιδιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι αυτές οι κατηγορίες ενδέχεται να είναι ο λόγος που ο επιχειρηματίας, ο οποίος υπηρέτησε προσωρινά ως σύμβουλος στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρεται σπάνια στον πατέρα του – και ότι μέλη της οικογένειας του Ίλον Μασκ ζήτησαν βοήθεια, οδηγώντας τον μερικές φορές να αναλάβει δράση για να παρέμβει.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που δημοσίευσαν οι Times, λέγοντας στο μέσο ότι πρόκειται για «ανοησίες» και «ψέματα».

Ειδικότερα, αναφερόμενοι σε δικαστικά έγγραφα, προσωπικά γράμματα, email και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας και κοινωνικούς λειτουργούς, οι Times ανέφεραν ότι ο Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες, «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Η πρώιμη κατηγορία κατά του Έρολ χρονολογείται από το 1993, όταν η τετράχρονη θετή του κόρη είπε στους συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι.

Δέκα χρόνια αργότερα, η θετή κόρη δήλωσε ότι τον συνέλαβε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της, όπως ανέφεραν οι Times, προσθέτοντας ότι κάποια μέλη της οικογένειας τον έχουν επίσης κατηγορήσει για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Σύμφωνα με το μέσο, τρεις ξεχωριστές έρευνες των αρχών άνοιξαν, επικαλούμενοι αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, καθώς και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Δύο από αυτές τις έρευνες έληξαν χωρίς δράση, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη με την τρίτη.

«Δεν υπήρχαν στοιχεία επειδή πρόκειται για ανοησίες», δήλωσε ο Έρρολ Μασκ στους Times, προσθέτοντας ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς». Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας ότι «υποκινούσαν τα παιδιά να λένε ψέματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον, τον πρωτότοκο γιο του.

Ο Ίλον Μασκ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό από το μέσο. Στο παρελθόν έχει περιγράψει τη δύσκολη σχέση με τον Έρολ: σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2017 είπε ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορείς να φανταστείς».