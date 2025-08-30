Ο Γκόρντον Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του δέρματος

Ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος. Η ανάρτησή του στο Instagram.

Ο 58χρονος διάσημος σεφ της τηλεόρασης, Γκόρντον Ράμσεϊ, έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.

Σε ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο, έγραψε πως είναι «ευγνώμων στην ιατρική του ομάδα για την άμεση και αποτελεσματική αντίδρασή» τους, καθώς του αφαίρεσαν το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – έναν τύπο μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος.

«Μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε με χιούμορ, σημειώνοντας: «Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται για λίφτινγκ! Αν ήταν, θα ζητούσα τα λεφτά μου πίσω». Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, φαίνεται η πλευρά του προσώπου του με έναν επίδεσμο κάτω από το αυτί.

Σύμφωνα με το NHS, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί έναν από τους κύριους τύπους μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος, που συνήθως αντιμετωπίζεται εύκολα. Προκαλείται κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου ή από σολάριουμ, ενώ το κύριο σύμπτωμά του είναι μια ασυνήθιστη ανάπτυξη ή αλλοιωμένο σημείο στο δέρμα, κυρίως σε περιοχές που εκτίθενται συχνά στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός και τα χέρια.

Το NHS επισημαίνει ότι ο κίνδυνος καρκίνου του δέρματος μπορεί να μειωθεί με απλή προσοχή στον ήλιο: αναζήτηση σκιάς, κάλυψη του σώματος και τακτική χρήση αντηλιακού.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ είναι ιδιαίτερα γνωστός από εκπομπές όπως το Hell’s Kitchen και το Ramsay’s Kitchen Nightmares, ενώ τα εστιατόριά του έχουν αποσπάσει αστέρια Michelin.